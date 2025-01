Los foros de consulta nacional ayudarán a realizar ajustes para lograr el bienestar verdadero: Rivera

La senadora de Morena por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera aseguró que los foros de consulta que se realizan en el país para la integración del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y de los cuales Tlaxcala será sede el próximo sábado, son para conocer las propuestas de la ciudadanía y ajustar “lo que sea necesario… a fin de lograr un bienestar verdadero”.

Tras confirmar su participación como ponente en este foro que se realizará en el Centro de las Artes de Tlaxcala, ubicado en Apizaquito, como parte del movimiento sin maíz no hay país, sostuvo que este tipo de encuentros servirán para conocer las propuestas ciudadanas que ayuden a fortalecer las políticas públicas de los próximos años.

Puedes ver:La lucha por el poder no debe estar por encima del movimiento de Morena: ALRR

El foro, del cual es sede Tlaxcala, se denomina “Desarrollo con Bienestar y Humanismo”, es convocado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), como parte de las acciones para integrar el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, que servirá de guía para definir las prioridades en materia económica, social y política de este sexenio.

- Advertisement -

Abundó: “Estos foros tienen que ayudarnos para que, de manera directa, democrática y con la participación del pueblo, modificar donde se tenga que modificar el proyecto alternativo de nación que hoy ya es nuestro proyecto de gobierno y poder reforzar, donde es necesario reforzar; a seis años de gobernar, es necesario reajustar este proyecto de desarrollo que sigue siendo profundamente humano, que tiene que ver con generar un bienestar para todas y todos, es bienestar colectivo, y con la participación de la gente, acudir hasta los pueblos, los municipios, al estado, donde la gente tiene que decir qué quiere y no seguir aceptando políticas públicas que durante muchos años impusieron desde su escritorio. Hoy se trata que estos presupuestos y que estas políticas públicas emanen de la necesidad de las personas, que manifestarán qué quieren o qué les gustaría”.

Tal vez te interese:No terminará el mes de septiembre sin que haya reforma al Poder Judicial: Rivera

La también presidenta de la Comisión de Defensa Nacional en la Cámara Alta del Congreso de la Unión sostuvo que a través de la Sedatu, el gobierno de la República la convocó a participar, como ponente, en este foro que se realizará en Tlaxcala, así como el que se llevará a cabo el próximo lunes 13 de enero en la Ciudad de México.

“Voy a participar en mi estado; esta participación que voy a tener el próximo sábado es a propósito del trabajo que he desarrollado desde la acción civil y desde la acción este de organización colectiva, como integrante de la campaña nacional Sin maíz no hay país, que durante casi 30 años, como un activo social, que ha nutrido el movimiento de transformación desde la lucha social. Tengo la causa de la sana alimentación, tengo la causa de la soberanía alimentaria y la defensa de nuestras semillas nativas, porque es fundamental para el bienestar democrático y soberano de México, de seguridad nacional, el tener soberanía de nuestras semillas, entonces esto hace que me hayan invitado para participar el próximo sábado con una ponencia que será en torno al desarrollo y el bienestar humano de nuestro proyecto político pero enfocado al campo”.

Pero estos foros y lo que ahí se diga, en verdad serán tomados en cuenta o simplemente son para cumplir un requisito constitucional, se le inquirió.

“Si fuera para cumplir un requisito constitucional, la presidenta ya lo tiene, ya está realizado. Este es un foro para legitimar un proyecto que se construyó durante todo el proceso de construcción de la transformación con Andrés Manuel, él lo hizo como un proyecto de gobierno, pero que ahora en el segundo piso se tiene que ajustar a las condiciones del país, que no son las mismas de hace seis años, que en algunas, habrá de modificarse y en otras no y que la Presidenta lo puede haber hecho desde su diagnóstico administrativo, en su oficina, pero que ella decide bajarlo a las plazas públicas, a los espacios públicos, para que la gente decida qué es lo que hay que ajustar de este proyecto que sigue siendo el de la cuarta transformación, en la cual, sus principios no cambian: Por el bien de todos, primero los pobres, un desarrollo humano, una economía moral, no más privilegios para la burocracia de este país y separar el poder económico del político, siguen siendo los mismos principios, ahora lo que cambia es el ajuste y estos ajustes del proyecto que ella va a ejecutar y los legítima cuando baja con las entidades y convoca abiertamente para que haya propuesta”