¿Ruptura o complicidad?

La luna de miel que se vive tanto al interior de la LXIV Legislatura local, como entre diputados y la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, parece que ya tiene fecha de caducidad y será cuando decidan aprobar el Presupuesto de Egresos 2022.

El punto de quiebre será la definición del llamado fondo moches, esa bolsa de recursos que los ex diputados locales crearon y usaron para beneficios personales, para pavimentar aspiraciones electorales y que los actuales congresistas están decididos a no perder y mucho menos dejar la oportunidad de convertirse en los nuevos ricos de Tlaxcala, esos que se reeditan con cada Legislatura.

Lo cierto es que la gran mayoría de los diputados está a favor de mantener el llamado fondo moches, ese a través del cual sus antecesores, hoy muchos de ellos premiados e incrustados en la nómina gubernamental, dispusieron de mil 290 millones de pesos para supuestas obras de infraestructura, calentadores solares, animales de traspatio, vacas, bueyes, borregos, fertilizantes, computadoras, picos, palas y carretillas, en fin, para todo lo que se les ocurrió para justificar la asignación y manejo de esos recursos.

- Anuncio -

Pese al discurso gubernamental de que son innecesarios esos fondos, porque el presupuesto ya prevé acciones para atender las demandas sociales, los diputados, incluidos la mayoría de los congresistas de Morena, están en la idea de disponer de los recursos públicos para saciar intereses personales y, en algunos casos, cumplir con proyectos sociales.

Los cuatro diputados del PT, los tres del PRI, los dos del PRD e igual número del PVEM, y los del PAN, PAC y del extinto Encuentro Social Tlaxcala, así como al menos cuatro morenistas, están decididos a dar la batalla para mantener ese fondo, el cual han tasado en al menos 500 millones de pesos; aunque la cifra puede variar. Con la simple suma de sus voluntades podrían concretar su cometido.

Por ello, el pasado viernes, los diputados locales de Morena fueron citados y llamados a cuenta por el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, a fin de que cerraran filas en torno al manejo presupuestal.

Y a todo esto, falta ver qué dice o cómo actúa la gobernadora Lorena Cuéllar. Ella criticó esas asignaciones y hasta prometió acabar con ellas; no hacerlo y permitir que los llamados fondos moches persistan en la era del no robar, no mentir y no traicionar, sería una muestra de su debilidad y un gran descalabro que marcarían y se extendería en los seis años de su gobierno.