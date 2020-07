Falta de claridad en mensajes oficiales y rumores dificultan cumplir medidas contra Covid: Cafami

La falta de claridad en los mensajes oficiales sobre el Covid-19 y los rumores o información falsa, cuyo origen se desconoce, confunden aún más a la población y no ayudan en el cumplimiento de recomendaciones sanitarias para evitar la propagación del virus, aseveró Norma Mendieta Mendieta, coordinadora del Centro de Atención a la Familia Migrante e Indígena (Cafami).

Una de las líneas del Proyecto Estrategia para la Autogestión y la Solidaridad Comunitaria, ejecutado por esta organización, por Un Mundo Una Nación y por Trayecto Tres (integrantes del Colectivo Migración sin Fronteras), es el de la atención psicoemocional a 30 familias de comunidades de los municipios de San Lucas Tecopilco, La Magdalena Tlaltelulco, Hueyotlipan, Apizaco, Tlaxco y Huamantla .

De esta forma se asiste a las personas sobre los efectos emocionales que la migración provoca, pero ante la pandemia se ha detectado la necesidad de reforzar las prácticas de autocuidado personal y de la familia, así como de contribuir desde local al entendimiento de lo que significa el regreso a la llamada “nueva normalidad”.

Se han observado dos puntos extremos –citó–, uno es el miedo, alimentado en gran medida por información falsa que circula en las comunidades, lamentablemente. Han propagado versiones sobre la entrega directa de apoyos a adultos mayores y la aplicación de una vacuna que contiene el virus “para matarlos”, además se pedía circular el aviso para prevenir a la población.

Otro rumor es que a través del proceso de sanitización se dispersa el Covid-19 y el de la presunta oferta de dinero a familiares de pacientes fallecidos “para que digan que la causa fue por esta enfermedad, cuando en realidad no fue por eso”, añadió.

Uno más es el del ingreso al hospital en estado no grave “y que ahí los matan”, por lo que este tipo de desinformación es muy grave, pues “si la gente se lo cree puede generar situaciones de violencia porque provocan temor”.

Pero aunado a esto –dijo–, aún no se puede comprender que la población tiene la necesidad de salir “porque esto no tiene para cuando, pero ya no será en las condiciones en las que estábamos acostumbrados, sino con los cuidados obligatorios”.

Esta nueva circunstancia “todavía no ha quedado lo suficientemente entendida” entre la sociedad “porque la información aún no ha sido tan clara” y se ha interpretado que el salir en medio de esta emergencia “es igual a como se hacía previo al Covid”.

Consideró fundamental trabajar en torno a las emociones de miedo, incertidumbre y desinformación, ya que bajo este estado las defensas bajan y por tanto se produce una condición física más vulnerable para enfrentar a este virus.

Otro propósito –expuso– es que las familias con las cuales este Colectivo trabaja mediante este proyecto, reciban información verídica, segura y objetiva, para que la compartan con el resto de sus seres queridos e implementen prácticas de autocuidado.

Esta es una de las acciones que se requiere trabajar con los grupos en los siguientes meses, ya que por parte de las instituciones no ha habido mensajes lo suficientemente claros y por eso las personas han comentado que no entienden los reportes que diariamente ven y escuchan ya través de la televisión.

“Nos dicen, yo nada más veo gráficas; por eso la información debe ser en un lenguaje más asequible a la población, incluida la indígena, porque no comprende qué significa estar en alguno de los colores del semáforo y qué es lo que debe hacer”.

Lamentó que la ciudadanía le otorgue más credibilidad a los rumores que se difunden con facilidad, debido al descrédito de los gobiernos ganado durante años, pues son señalados de mentir sobre el Covid-19 y “por lo tanto, las personas dicen, si el virus no existe, para qué me cuido, para qué me quedo en casa”.