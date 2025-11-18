Ruiz: Necesario garantizar paridad en integración de la CEDH

La diputada local Lorena Ruiz García propuso al pleno del Poder Legislativo incorporar en la Constitución Política local la garantía de paridad de género e igualdad sustantiva en la conformación del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDH).

- Anuncio -

La diputada de Morena destacó la importancia de regular la integración del Consejo Consultivo de la CEDH, como el órgano de vigilancia esencial para la protección de derechos en la entidad, pues actualmente carece de una disposición expresa que garantice la paridad de género y la representación equilibrada de mujeres y hombres en su composición.

Te puede interesar: Refuerza CEDHT trabajo coordinado con el Albergue de Migrantes “La Sagrada Familia”

Durante la plenaria de este martes, explicó que la Ley de la CEDH menciona que el Consejo de dicho organismo se integra por cuatro miembros designados por el Congreso, pero no establece los principios de paridad de género e igualdad sustantiva bajo los cuales deben elegirse esos cuatro integrantes.

- Advertisement -

Ruiz García consideró que esta “omisión genera un riesgo real de sub representación de cualquiera de los géneros”, lo anterior, se ha evidenciado en conformaciones pasadas, pues en el periodo 2011-2016, fue conformada por cuatro hombres; en el periodo 2017-2021, su integración por dos mujeres y tres hombres; en el periodo 2022-2025, lo conforman dos mujeres y tres hombres y su integración actual es de dos mujeres y tres hombres, “lo que contraviene los principios rectores que actualmente rigen al Estado mexicano”.

La iniciativa que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y estudio correspondiente, indica que la falta de un criterio de igualdad en la integración de este órgano contraviene el principio de paridad de género en el ejercicio del poder público, así como las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano en materia de igualdad sustantiva y no discriminación.

Por ello, Ruiz García propuso reformar la fracción XXVIII del artículo 54 de la Constitución Política local en materia de paridad de género para garantizar la igualdad sustantiva.

- Advertisement -

También puedes leer: Propuesta para sancionar contenido íntimo sexual generado con IA responde a fenómeno creciente de violencia digital que vulnera a mujeres: CEDH

En uno de los transitorios de la propuesta, la legisladora planteó que el Congreso del estado implemente en coordinación con las dependencias competentes, acciones de difusión y comunicación social aprovechando los nuevos recursos de las Tecnologías de la Información (TICs) que permita a amplios sectores de la población conocer el contenido y los beneficios de la presente reforma, a fin de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Más tarde, en asuntos generales, la diputada condenó la agresión y actos intimidatorios que sufrió la periodista Constanza Guarneros Flores, en el cumplimiento de su actividad informativa, en el palenque de Tlaxcala, por lo que demandó la actuación de las autoridades y sancionar a los responsables.