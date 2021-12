Rubén Terán rechaza emprender sanciones contra la diputada Cecilia Villantes

El coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso local, Rubén Terán Águila rechazó emprender sanciones en contra de la diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, quien ha sido acusada de votar en contra de los principios de esta fuerza política en el Poder Legislativo.

En entrevista colectiva, el legislador del partido guinda justificó su decisión al exponer que es un tema que compete a las dirigencias estatal y nacional de Morena, por lo que él será respetuoso de la decisión que tome cada uno de sus compañeros de bancada en el pleno.

“Soy un hombre que genera consensos y difícilmente pediría algo como lo que usted manifiesta, porque me gusta generar consensos y cuando no se dan, me esfuerzo para lograrlos y en este sentido no pienso generar un desencuentro con los diputados en el Congreso y menos con mi bancada”.

Al pedir su opinión sobre la solicitud del delegado con funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Víctor García Lozano, respecto de la desincorporación de Brenda Cecilia Villantes de este partido, ya que ha votado en contra del proyecto del morenista, Terán Águila dijo que dentro de sus facultades no se establece el de reconvenir a sus compañeros de bancada, por lo que buscará llegar a acuerdos con la legisladora para que respalde la propuesta de Presupuesto de Egresos de 2022 que envió el Poder Ejecutivo local.

“La ley establece que ningún diputado puede ser reconvenido de lo que establece en tribuna, pero siempre y cuando se conduzca de manera respetuosa y no tenemos mayor inconveniente porque somos respetuosos y aspiramos a que nuestro grupo parlamentario vaya unido”.

Pidió a la diputada, “de manera respetuosa, acompañe la votación del grupo parlamentario” y recalcó que los puntos de vista externados por Brenda Villantes son dignos de respetar.

De esta manera, el coordinador de la bancada de Morena rechazó que existan discrepancias al interior de esta fuerza política, pues argumentó que existe “autonomía y en el grupo parlamentario no hay una línea, espero darme a entender. Aquí no se le obliga a nadie, no se amenaza a nadie, no hay línea”.

“Creo que es un tema que vamos analizar en otro momento, porque ahora quiero sacar el presupuesto que estamos a días de lograrlo. Habría que respetar los procedimientos, pero será un tema que le compete a Víctor García como presidente del partido y no a mí porque respeto a todos mis compañeros diputados que somos pares”.