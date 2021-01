Rubén Terán descarta buscar la reelección como diputado federal

Pese haber notificado en su momento su intención de buscar su elección continua, el diputado federal por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) del distrito 02 de Tlaxcala, Rubén Terán Águila, descartó competir en los comicios del próximo 6 de junio en la búsqueda de su reelección.

La decisión, dijo, es con la finalidad de fortalecer las estructuras y el trabajo de Morena de cara a la sucesión gubernamental: “Lejos de pensar en proyectos personales hay que ver el beneficio general y a eso nos vamos a dedicar”.

En conferencia de prensa, el legislador sostuvo que su determinación es “por principios y en congruencia de mi idea de servirle a Tlaxcala desde otra trinchera”, por lo que aseguró que continuará trabajando “al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el último día de la presente legislatura federal”, para luego dar su respaldo a quien resulte el o la elegida para contender por ese distrito.

“La Cuarta Transformación no se puede materializar sino llega a los estados, y no voy a permitir que los dos partidos políticos que le han hecho tanto daño al país (PRI y PAN), le sigan haciendo daño a Tlaxcala, por eso vamos a llegar a la gubernatura de Tlaxcala”, aseveró.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a la unidad a los hombres y mujeres que se dicen ser morenistas, para evitar el divisionismo y así puedan llegar fortalecidos a las elecciones de junio próximo.

Terán Águila refirió que de momento no ha sido nombrado en ningún cargo dentro de la Coordinación Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros.

Por otro lado, pidió a los militantes que no se vean favorecidos en los procesos internos de selección de candidatos, a que mejor sumen y no sean factor de división, “si en verdad están con el proyecto de nación de López Obrador y no quieren el regreso del viejo régimen”.

Por lo demás, el legislador afirmó que no terminará su periodo con los bolsillos llenos de dinero y, por el contrario, sí satisfecho por haber contribuido a la cristalización de reformas que ayudaron a la disminución de la burocracia dorada, la universalidad de los programas sociales y la paridad de género en los procesos electorales.

Por último, Rubén Terán advirtió que él será el primero en dar vista a las autoridades federales, si en su momento detecta que el gobierno priista que encabeza el mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez interfiere en el proceso electoral en curso para beneficiar a su partido.