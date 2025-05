Rubén Alegría debutará en Tlaxcala con concierto en el Teatro Xicohténcatl

El cantante español Rubén Alegría ofrecerá, por primera vez, un concierto en Tlaxcala este 16 de mayo en el Teatro Xicohténcatl, y promete una noche cargada de música, sentimiento y conexión directa con el público. En rueda de prensa, el artista expresó: “Estoy encantado de estar aquí, en este maravilloso estado, Tlaxcala, el cual me está brindando esta oportunidad tan bonita y tan bella”. El concierto está programado para las 19:30 horas.

Originario de Toledo, España, Rubén Alegría dejó claro que, aunque creció rodeado de flamenco, su propuesta artística está más cerca del pop latino. “Siempre he estado ligado al mundo de la música… Pero lo que yo hago no es flamenco, yo lo que vengo haciendo es un pop latino, pero sí que es verdad que el flamenco es lo que siempre he escuchado, lo que siempre he estado pendiente y lo que me gusta y lo que amo”, compartió.

Sobre lo que el público tlaxcalteca puede esperar de su show, dijo: “Música sobre todo. Y pasarlo muy bien, muy bien… No hay nada secuenciado, es todo música en directo. Lo que se va a encontrar la gente es música y lo vamos a pasar en grande. Por lo menos yo intentaré transmitirles eso”.

Asimismo, compartió cómo se dio la colaboración con otros músicos tlaxcaltecas. “El otro día bajaba a tomar café y en la plaza me encontré a dos chicos, uno con un bajo, otro con un acordeón… y les dije ‘oye, ¿te importa si podemos quedar para hacer un ensayo?’ Han estado ensayando con nosotros y sonarán conmigo este 16 de mayo. Son músicos de aquí de Tlaxcala, igual que los del piano, la batería y el bajo. Eso me emociona muchísimo”, contó.

Durante el concierto interpretará temas como Corazón tatuado, Porque el extraño, y Recuerdo, una canción dedicada a su abuela. También adelantó que presentará canciones inéditas: “Hay temas nuevos que se han grabado, pero todavía no están lanzados, que se van a lanzar muy pronto aquí en México. Y bueno, alguna cosita también de sorpresa”.

Alegría aseguró que su llegada a Tlaxcala fue casi accidental, pero significativa: “Dicen que las cosas siempre pasan por algo. Estando en Puebla, se me brindó la oportunidad de venir aquí… estuve dos días y en esos dos días me enamoré de esta ciudad”.

Dejó ver que este evento es solo el comienzo de una etapa importante. “Aunque para ustedes sea simplemente un concierto, para mí es una visión de lo que viene… Hay una gran colaboración con un paisano mío y varios compromisos en Colombia, Mérida y otros puntos”.

Además, planea registrar el concierto en video y usar Tlaxcala como escenario para futuros proyectos audiovisuales. “Lo primero que les dije fue que quería hacer aquí en Tlaxcala un pequeño corto con uno de los temas nuevos. Estoy sumamente agradecido y pienso devolverle musicalmente lo que me están dando”, afirmó.

Para cerrar, dejó un mensaje directo a quienes lo acompañarán esa noche: “Los seis pilares que van detrás de mí, como los guitarristas, la batería, incluso el chico de la plaza… son ellos los que se llevan todo el mérito. Habrá música, habrá alma y un poquito de baile también. Sé que aquí se escucha flamenco y no podía faltar un guiño a eso”.