Rompen diálogo campesinos con gobierno, insisten en mantener bloqueo carretero pese a disposición de apoyo  de las autoridades

La Redacción

Por instrucciones de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Luis Antonio Ramírez Hernández, acudió a Nanacamilpa para reunirse con representantes del sector campesino que mantienen el bloqueo carretero en el Arco Norte, con el propósito de establecer un espacio de diálogo y concertación.

En el encuentro, se reiteró la voluntad del Gobierno del Estado para atender las inquietudes del sector y buscar soluciones conjuntas a sus planteamientos, así como generar las gestiones y condiciones necesarias para resolver su pliego petitorio.

Sin embargo, los acaparadores decidieron no aceptar la mesa de negociación propuesta a nivel estatal, al señalar que desean ser atendidos directamente por el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán.

A través de la intermediación del Gobierno del Estado se logró que los recibieran esta noche en las oficinas de la Secretaría de Agricultura en la Ciudad de México, para instalar una mesa interinstitucional, pero de último momento radicalizaron su postura, con la intención de no alcanzar ninguna concertación.

No obstante, el Gobierno del Estado reitera su total disposición para reanudar las conversaciones y continuar trabajando con el sector en el momento que ellos lo determinen, privilegiando siempre el respeto, la apertura y la búsqueda de acuerdos que beneficien al campo tlaxcalteca.

