Robo de caballos para uso recreativo ha aumentado en la entidad, advierte Padilla Olivares

El abigeato o robo de ganado se ha disparado en la entidad, principalmente de equinos que son utilizados para demostraciones y cabalgatas, denunció Osvaldo Enrique Padilla Olivares, integrante de una de esas agrupaciones equinas y quien informó que en promedio cada mes se reportan dos casos en las regiones centro y norte de la entidad.

Por esos hechos, abundó, se han presentado las denuncias correspondientes, pero lamentó que las autoridades no estén actuando en consecuencia para frenar este ilícito, pues “se siguen reportando” robos de caballo, cuyo valor oscila entre los 10 mil y 20 mil pesos, aunque si son de raza su costo es mucho mayor.

De acuerdo con Padilla Olivares recordó que hace 20 años existían cinco puntos de inspección zoosanitaria en el estado, lo que permitía no solo el cuidado de ingreso de animales con alguna enfermedad, sino también el control de las salidas de posibles especies de ganado robado.

“Hoy nada más existe uno, se tendría que buscar la manera de reactivarlos los otros cuatro, porque no solo eran la puerta de entrada al estado que cuidaba el ingreso de enfermedades. Existen las campañas obligatorias, pero existen otras que no se reportan. Sería una alternativa eficiente para combatir el abigeato, porque muchos caballos salen por la vía terrestre en camiones, no todos los llevan caminando”.