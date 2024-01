Robo a pozos de riego es el principal delito contra el campo; registró SIA 17 casos en 2023

Ante la petición de productores de alto rendimiento de mejorar las condiciones de seguridad, el titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), Rafael de la Peña Bernal señaló que el principal delito en Tlaxcala contra el campo es el robo a la infraestructura de los pozos de riego.

En entrevista, el secretario de Impulso Agropecuario señaló que, en 2023, se registraron 17 robos a pozos, de los cuales siete ocurrieron en la zona oriente del estado, pues se trata de un área en la que se concentran la mayoría de los pozos.

Acerca del apoyo brindado ante estos delitos, De la Peña Bernal sostuvo que la dependencia entregó apoyo en tres de los 17 casos, pues se trató de un robo al cableado que pudo ser resuelto.

No obstante, explicó que en los casos de robos mayores la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es la encargada de acompañar y atender a los productores afectados, pues este ámbito está dentro de su jurisdicción, por lo que la SIA no puede intervenir para brindar el apoyo.

Aún así, refirió que la secretaría procura acompañar a los productores durante este proceso y solicitar la pronta atención de la Conagua para resolver estos casos y garantizar el apoyo a los pozos de riego afectados.

Sobre el padrón de pozos de la entidad, el secretario reiteró que esta tarea se encuentra a cargo de la Conagua, mientras que la SIA atiende el tema de los jagüeyes, pues se trata de un sistema de recolección de agua de lluvia y no de distribución de agua potable.

Asimismo, indicó a los productores que cuentan con pozos de riego, mantenerse atentos a los mismos y a sus terrenos, ya que recordó que hay casos, como el de robo de tuberías, que ocurren porque los campos se encuentran abandonados y esto facilita la acción criminal a una mayor escala en la zona, por lo que solicitó que se atienda el campo tlaxcalteca para detectar y denunciar de manera oportuna estas situaciones.

En cuanto a la solicitud de mejorar el sistema de seguridad en el campo tlaxcalteca para el fortalecimiento de la producción de alto rendimiento, De la Peña Bernal refirió que en la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, se incrementó la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, al igual que elementos de la Policía de Montaña de la Secretaría Seguridad Ciudadana (SSC).

Respecto de si la policía rural, que ha sido integrada por campesinos, es una alternativa viable para garantizar las estrategias de seguridad en el campo, el titular de la SIA descartó esta posibilidad y aseguró que ha sido la Policía de Montaña la que ha alcanzado a reducir la incidencia delictiva.

Detalló que el crimen en la zona de los campos suele darse en grupos organizados que atacan a las autoridades que intentan realizar sus labores en coordinación con la dependencia que, incluso, llega a poner en peligro la integridad de los trabajadores.

No obstante, continuó, cuando se consigue la intervención de los elementos de seguridad, han identificado una tendencia de las poblaciones a proteger a estos grupos criminales e impedir el paso de las autoridades, pues se ven beneficiados económicamente.

“Es una corrupción de la sociedad, no le echemos la culpa al gobierno. Si no cambiamos nuestra mentalidad, si no educamos a nuestros hijos, si en las escuelas no enseñamos a nuestros hijos a cuidar el medio ambiente, solitos nos estamos destruyendo”, comentó.