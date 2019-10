Confía Roa en ser ratificado en cargo de magistrado del TJA

El magistrado de plazo por cumplir del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Elías Cortes Roa, confió en ser ratificado en el cargo por el Congreso del estado de Tlaxcala y pese a la dilación en el inicio de su proceso de evaluación, no avizora impugnarlo.

Incluso en entrevista colectiva, dijo que en el informe que presentó recientemente a la comisión especial encargada de analizar su situación jurídica y que encabeza la priista Zonia Montiel Candaneda, explica las razones por las cuales debe de permanecer en dicho espacio.

“Invariablemente soy respetuoso del procedimiento de evaluación que se lleve a cabo y el resultado del mismo nos dará la posibilidad de continuar o no en el cargo; sin embargo estamos siguiendo paso a paso dicho procedimiento y ayer terminó el plazo que me concedieron para rendir un informe, el cual presenté en tiempo y forma; entonces estoy a la espera a lo que determinen los señores diputados”, explicó el magistrado.

Sin embargo, Cortes Roa minimizó el hecho de que al Congreso local se le vencieran los tiempos para llevar a cabo el procedimiento de evaluación, pues de acuerdo a la Constitución Política local debió emitir un dictamen antes de los 90 días naturales de que concluya su encargo.

A pesar de ello, confió en que el procedimiento se lleve a cabo con imparcialidad, toda vez que la Constitución no establece ninguna sanción en caso que esos tiempos no se respeten.

“La Constitución establece un procedimiento y marca algunos tiempos; sin embargo no marca ninguna sanción en caso que esos tiempos no se respeten, pero mientras el procedimiento se esté llevando acabo nosotros lo acatamos y nos ceñimos a dicho procedimiento y seremos respetuosos. La Constitución habla de un procedimiento y mientras este procedimiento se lleve a cabo hay que esperar los resultados del mismo, digo soy un enamorado de mi trabajo y por supuesto que aspiro a la ratificación y esto ha sido manifestado en el informe que he rendido y será un tema que los diputados tendrán que tomar en consideración”, apuntó.