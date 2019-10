Renovarse o morir en RJ Tlaxcala; lanzan convocatoria para redefinir su postura en PRD

Con el objeto de renovar su plan de trabajo y compromisos ante la sociedad, desde este lunes la asociación civil RJ Tlaxcala lanzó su convocatoria para la realización de su Quinta Convención Estatal a través de la cual buscará integrar su nueva plataforma política de cara a los comicios del año 2021.

Este lunes en conferencia de prensa, liderazgos de esta agrupación, que en su mayoría está conformada por militantes y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dieron a conocer los pormenores de estos trabajos, los cuales se realizarán durante tres semanas en los municipios y distritos electorales locales y culminará con un encuentro estatal a realizarse el próximo 16 de noviembre en el Centro Cultural Universitario (CCU).

Al respecto, el dirigente de esa organización, el ex diputado local Santiago Sesín Maldonado, reconoció que ante las nuevas formas de hacer política y participar en la vida pública en México, RJ Tlaxcala no se puede quedar desfasada, por lo que debe actualizarse para atender las exigencias de la gente.

Con su eslogan de renovarse o morir, informó que esta asociación civil buscará definir su plataforma, estrategia, líneas de acción y formas de cómo atenderán su futuro, en el que desde luego, está su participación en los comicios locales y federales del año 2021.

“Todo este trabajo tiene una principal relevancia, hemos entendido en RJ Tlaxcala, que sino no nos renovamos a nuevos mecanismos y formas de hacer política, de participar en la vida política, de organizarnos en la vida pública, no estaremos prestos a afrontar los retos del siglo 21”, espetó el ex diputado local del PRD.