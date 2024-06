Rivera y Álvarez convocan a foros para la reforma al Poder Judicial; el viernes en la UAT, el primero

Tras asegurar que es necesario “amarrar” las manos a los diputados y gobernadores en la designación de los integrantes del Poder Judicial y acabar con la corrupción que impera en el sistema de justicia, los senadores de Morena, Ana Lilia Rivera Rivera y José Antonio Álvarez Lima convocaron a la ciudadanía al foro de análisis y discusión sobre la reforma constitucional en la materia.

En conferencia de prensa, este lunes, los legisladores anunciaron la realización de este encuentro, a efectuarse el próximo viernes 28 de junio, es en el auditorio de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), con el objetivo de presentar y analizar, así como recabar propuestas, respecto a la iniciativa de reforma a 16 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a la integración, operación y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, pero que incidirá en todo el andamiaje de justicia en las entidades del país.

La convocatoria es abierta a toda la ciudadanía, pero en especial, para académicos, investigadores, integrantes de los tres poderes y activistas, a fin de que “de cara al pueblo, de forma abierta, se explique los alcances de esta reforma, que es una reforma de Estado, de alta envergadura y que no tiene ningún precedente, por no es copia de alguna; no tiene comparación con ninguna otra en el mundo”, refirió Ana Lilia Rivera.

La reforma, anticiparon, deberá darse también en las 32 entidades federativas del país, con el objetivo de “amarrar las manos” a los titulares del Ejecutivo y desde luego, de los diputados locales, en la definición de ternas que llevan a la integración de los poderes Judiciales locales, para que la definición de propuestas surjan de los tres poderes del estado y “la ciudadanía pueda elegirlas en libertad y sin miedo, tal y como salió a votar en la jornada electoral del pasado 2 de junio”.

Los senadores de Morena enfatizaron que el tema sustancial de la reforma al Poder Judicial es acabar con la corrupción y el nepotismo que existen en la integración de éste, pero sobre todo en la impartición de justicia en el país, así como “amarrar” las manos a las personas titulares del Poder Ejecutivo en su conformación.

“Esta es una reforma de alto calado, de las muchas que se requieren para lograr la regeneración del país, pero por algún lado debíamos empezar con ésta, que es a través del combate a la corrupción y el problema de deformación de la justicia en el país por la inmundicia que existe ahora en el Poder Judicial, que en esencia es lo más difícil. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ninguneado a los poderes Legislativo y Ejecutivo, por eso es necesaria esta reforma profunda…estamos hablando de una reforma de todo lo que nos ha hecho daño, no tengamos miedo a concretarla”, apuntó el senador y ex gobernador de Tlaxcala, José Antonio Álvarez Lima.

Ambos reconocieron que aún no existe una calendarización de tiempo para que esa reforma también baje a las entidades federativas, pues todo ello deberá estar definido en artículos transitorios dentro de la misma Constitución Política federal, pero lo que sí dio por hecho la presidenta del Senado de la República es que antes de que termine el mes de septiembre, previo al inicio del periodo de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sería aprobada la reforma constitucional por el Congreso de la Unión.

