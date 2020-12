Exige Rivera reponer proceso de designación en Morena; Cuéllar, lo peor del viejo régimen

Tras aseverar que Morena no puede darse el lujo de postular como su candidata al gobierno de Tlaxcala a quien representa lo peor del viejo régimen, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera solicitó a la Comisión Nacional de Elecciones de su partido reponer el proceso de designación de su abanderada a la gubernatura de esta entidad.

En conferencia de prensa, la aspirante a esa nominación sostuvo que permitir la nominación de Lorena Cuéllar Cisneros como candidata de Morena y bajo las condiciones que se dio ésta, sin conocer los detalles técnicos y numéricos de la encuesta, “sería como elegir como nuestro candidato a presidente de la República a Carlos Salinas de Gortari”.

Además, alertó de la posibilidad de que a este tipo de designaciones “cupulares” se repitan en las candidaturas a diputados federales y locales, en los 60 ayuntamientos y en las 299 presidencias de comunidad, en las cuales sean impuestos “los ex priistas y ex panistas corruptos que rodean hoy a Lorena (Cuéllar), quedando repartido los cargos en la gente más deshonesta del estado”.

Entre gritos de repudio a Lorena Cuéllar y al líder nacional de Morena, Mario Delgado, de parte de simpatizantes de Ana Lilia Rivera, la senadora aseveró que si bien se mantendrá como militante de este instituto, no puede permitir que las peores prácticas del viejo régimen se instauren al interior de ese instituto político con imposiciones.

“Morena tiene como bandera de lucha para la transformación de México, la democratización de nuestro país, no se puede lograr la democracia de nuestra nación, si los procesos internos del partido son antidemocráticos, por ejemplo, no permitir a las aspirantes conocer la metodología de la encuesta, las preguntas, las fechas de su aplicación y condicionar nuestra participación a no cuestionar los resultados emitidos, sin posibilidad alguna de poder realizar una encuesta espejo para comprobar los resultados que legitimen la decisión tomada por la Comisión Nacional de Elecciones. La época de destapes, cargada, y acuerdos cupulares ya se acabó”, dijo en la plaza Juárez de la capital del estado.

Por ello, pidió a la dirigencia nacional de Morena la reposición del proceso de designación, con la finalidad de realizar una encuesta, a la que todos los participantes conozcan los aspectos técnicos y se realice otro estudio “espejo”, que permita legitimar la unción.

“No acepto los resultados de la encuesta y llamo a las autoridades del partido a reponer el procedimiento, fundando las razones cualitativas y, sobre todo, cuantitativas de las tres candidatas. La única garantía para que nuestros abanderados ganen las próximas elecciones y garanticen que Morena conserve la mayoría en el Congreso Federal, será que quienes sean nuestros representantes verdaderamente reflejen los ideales de la Cuarta Transformación, sean leales al presidente Andrés Manuel López Obrador, y puedan pasar todas las pruebas que demuestren que tienen un pasado limpio y honesto y que su historia de vida ha sido distante de la simulación, la corrupción y la mentira”.

Abundó: “No aceptaremos que los mismos de siempre se disfracen ahora de militantes de izquierda en la búsqueda sólo del poder por el poder. Exigimos, por tanto, la reposición del procedimiento para elegir a nuestra abanderada al gobierno del Estado. No podemos poner en riesgo el futuro de la elección estatal y federal, no es una rebelión contra el partido, no es una traición al presidente, los procesos tienen errores y debemos corregirlos, es la única manera de legitimar las decisiones de selección de candidatos”.

Ana Lilia Rivera aseveró que esta postura no es en contra de su partido, porque “mi lealtad con Andrés Manuel López Obrador y al partido, están intactos” y mucho menos habrá de judicializar esta designación.

También negó que su exigencia y postura sea con la finalidad de beneficiar a la alianza que integran PRI, PAN, PRD, PAC y PS.