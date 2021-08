Rinden protesta nuevos diputados locales; queda instalada la LXIV Legislatura local

“Sí, protesto”, fueron las dos palabras más esperadas que este domingo soltaron, desde lo más profundo del alma, los 25 hombres y mujeres que asumieron el cargo de diputados de lo que será la LXIV Legislatura de Tlaxcala.

Esta actividad pública de diputado, tan mancillada y con mala fama, fue acogida por quienes forman parte de la LXIV Legislatura local, la cual quedó instalada la tarde de este domingo.

Uno a uno de los nuevos congresistas fue llegando al recinto legislativo. Más que obvio, para la ocasión, todos usaron sus mejores galas; peinados y ataviados para la ocasión. Llegaron acompañados por los suyos, como si fueran llevados a recibir la primera comunión o bien como cuando ingresaron, por primera vez, a la escuela.

Ahí, como los espectadores permanecía el ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya para ver a su nuera Marcela González llegar por la vía plurinominal a la nueva legislatura. También estaban líderes de partido como Noé Rodríguez Roldán del PRI. Otro que llegó fue Serafín Ortiz Ortiz del PAC, quien no podía perderse la unción de su sobrina como diputada y representante legal de la nueva Legislatura. También estuvieron líderes sindicales y representantes de algunas cámaras y organismos.

En el caso de los diputados, todos llegaron al recinto. Se fueron ubicando en sus curules para dar inicio a la plenaria, con el pase de lista y el protocolo que encabezaron los integrantes de la Comisión Instaladora, que presidió la congresista hasta este domingo, Luz Vera Díaz.

Previo acuerdo de los diputados entrantes, el pleno realizó la elección de la mesa directiva.

Por unanimidad de votos, designaron a Alejandra Ramírez Ortiz del PAC como presidenta de la mesa directiva y la acompañan José Gilberto Temoltzin Martínez de Acción Nacional como vicepresidente, mientras que en las secretarías fueron electas las diputadas Lorena Ruiz García del PT y Maribel León Cruz del PVEM, en tanto que en las prosecretarías fueron nombrados los morenistas Jorge Caballero Román y Brenda Cecilia Villantes Rodríguez.

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del estado y las Leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del estado y si así no lo hiciere, que la sociedad me lo demande”, sostuvo, desde la presidencia de la mesa directiva, Alejandra Ramírez, para después tomarle la protesta a sus homólogos.

También asumieron el cargo de diputados, Ever Alejandro Campech Avelar, Diana Torrejón Rodríguez, Jaciel González Herrera, Mónica Sánchez Angulo, Vicente Morales Pérez, Lenin Calva Pérez, Gabriela Esperanza Brito Jiménez, Guadalupe Cuamatzi Aguayo, Miguel Ángel Caballero Yonca, Leticia Martínez Cerón, Bladimir Zainos Flores, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes –repite como legislador– y María Guillermina Loaiza Cortero.

Además los diputados plurinominales, Fabricio Mena Rodríguez, Blanca Águila Lima, Juan Manuel Cambrón Soria, Rubén Terán Águila, Marcela González Castillo y Reina Flor Báez Lozano.

Fue una ceremonia de instalación distinta; hasta fría, todo por las condiciones que prevalecen en Tlaxcala, en el país y en el mundo por la pandemia por Covid–19.

Este lunes, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los diputados habrán de celebrar la sesión solemne para la declaratoria de inicio de Legislatura y, más tarde, harán lo propio para la declaratoria del inicio del primer periodo ordinario de sesiones de su mandato constitucional.