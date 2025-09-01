Rinden protesta integrantes del Poder Judicial de Tlaxcala y del Órgano de Administración Judicial

En el Congreso del Estado de Tlaxcala se llevó a cabo la protesta de ley de magistradas, magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial, quienes asumen la alta responsabilidad de impartir justicia en la entidad y fortalecer el Estado de derecho.

En el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala rindieron protesta las y los magistrados Fanny Margarita Amador Montes, Mildred Murbartián Aguilar, Enrique Acoltzi Conde y Ricardo Rodolfo Trejo Ortiz. Asimismo, en el Tribunal de Disciplina Judicial lo hicieron las magistradas Violeta Fernández Vázquez, Dora Delia Hernández Roldán y Claudia Cervantes Rosales.

En el caso del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, protestaron las magistradas Martha Zenteno Ramírez, Luz María Vázquez Ávila y el magistrado Manuel Vázquez Conchas. De igual manera, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala lo hicieron las magistradas Alejandra Cósetl Flores, Paola Sosa Vargas y Águeda Zempoalteca Pérez.

También rindieron protesta como juezas y jueces de los distintos Juzgados de Distrito y Especializados: Gabriela Flores Domínguez, Ricardo Daniel Amaro Alvarado, Alfredo Pérez Águila, Edith Vázquez Juárez, Maricruz Tlapale Aguilar, José Luis Grande Sánchez, Angélica Flores Vázquez, Ericka Melo Montiel, Rosa Areli Zamora Pluma, Víctor Cósetl Flores, Osmar Eduardo Pérez Flores, Yair Castillo Pérez, Guadalupe Sebastián López, Dania Patricia Anaya López, Levi Méndez Rojas, Kathia Pérez Vázquez, María Isabel Ramírez Flores, Diana Laura Cuapio Mendieta, María Fernanda Domínguez Jiménez, Damaris Hernández Guarneros, Herminia Hernández Jiménez y Carlos Alberto Sánchez Hernández.

Finalmente, rindió protesta como integrante del Órgano de Administración Judicial del Estado de Tlaxcala Sonia Lilian Rodríguez Becerra, quien tendrá la encomienda de participar en la organización y funcionamiento administrativo del Poder Judicial.

Todas y todos iniciarán funciones a partir de este 1 de septiembre de 2025. Con este acto solemne, el Congreso del Estado refrenda su compromiso de respaldar a quienes integran los órganos jurisdiccionales de Tlaxcala en la tarea de garantizar una justicia cercana y accesible para la ciudadanía.