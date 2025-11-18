Rinden protesta integrantes del Patronato Pro Donación para la Vestibulación de la Torre de Rectoría

A través de donaciones se dará continuidad a la segunda etapa que corresponde a la vestibulación y equipamiento de la Torre de Rectoría, para lo cual se requiere de la participación y el compromiso de todos los actores, instituciones y de la sociedad civil en general para contar con el equipo y la tecnología de vanguardia que permita seguir impulsando la ruta de formación en Educación Inicial, sostuvo Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), al tomar protesta a los integrantes del Patronato Pro Donación para la Vestibulación de la Torre de Rectoría.

Durante la ceremonia protocolaria realizada en el Auditorio de Intercambio y Movilidad Docente, Ortiz tomó protesta a Dante Morales Cruz, presidente de la Fundación UATx; la estudiante Jesica Ahuactzin Ahuatzi, presidenta de la FEUAT; Miguel Ángel Carro Aguirre, en representación de los egresados de la UATx; Juan Méndez Vázquez, en representación de los exrectores de la UATx; Pedro Enrique Guarneros Ortiz, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en representación del sector empresarial; el presbítero Ranulfo Rojas Bretón, en representación de la Iglesia y Olga Ruth Ortiz de Anda, como directora Ejecutiva de la Fundación UATx.

Ante integrantes de la estructura directiva, comunidad estudiantil y miembros del Staff de Rectoría, Serafín Ortiz anticipó que cada mes se entregará equipado un nivel, para que al final de la presente administración esté concluida la vestibulación. Anunció que en fechas próximas se entregará el primer nivel que será la Sala Interactiva de Educación Inicial con cupo para 100 personas, incluirá dos aulas para docencia, cuatro cubículos para tutoría y un vestíbulo para estudiantes de licenciatura y posgrado de Educación Inicial.

Expuso que estas áreas constituirán el espacio republicano desde la UATx para el proyecto emblemático del gobierno federal, mismo que ha asumido que se debe formar a asistentes, capacitadores, cuidadores y educadores de criaturas en edad de cero a 3 años, con el propósito de que los niños en este rango de edad acudan a centros de cuidados para la infancia, proyecto que lidera esta institución y al cual se han sumado 16 universidades del país.

De igual forma, asentó que el desafío es importante para concretar esta magna obra y tal reto conduce a que las donaciones que se tengan sean generosas, altruistas y suficientes para que el equipo, material didáctico y tecnología sean contemporáneos, acorde con las funciones sustantivas de la institución y para estar a la vanguardia de la educación en México.

En este tenor, Ortiz reconoció a quienes al momento ya realizaron donaciones, como el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y la Unidad de Planeación se encargará de dotar del mobiliario necesario para lograr que la Torre de Rectoría sea emblemática para la entidad. Por ello, concluyó, será necesaria la participación de egresados, estudiantes, docentes, administrativos, personal de servicios educativos, instituciones y organizaciones.

Por su parte, Dante Morales recalcó que el Patronato se distinguirá por ser transparente, considerando la honorabilidad y probidad de quienes lo conforman. Dijo que se recurrirá a instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura, filántropos, fundaciones que destacan por su espíritu altruista, empresarios, sociedad civil y egresados, además de otras actividades programadas, de las cuales se ofrecerán detalles más adelante.