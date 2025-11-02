Rinde protesta Brenda Fernanda Barrón Rugerio como consejera electoral del ITE

En sesión solemne, celebrada este 01 de noviembre, Brenda Fernanda Barrón Rugerio rindió protesta como Consejera Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) por un periodo comprendido del 01 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2032.

Durante su intervención, se comprometió a trabajar de manera cercana, colaborativa y respetuosa, mientras que a las representaciones de partidos políticos, expreso su apertura al diálogo e igualmente disposición y colaboración.

“Hoy, al rendir protesta, reitero mi compromiso de desempeñar esta función con responsabilidad y convicción democrática. Estoy consiente de que los retos que enfrentan los OPLE son grandes, pero también estoy convencida de que la integridad y el trabajo colegiado son la mejor respuesta ante ellos”, señaló.

Por su parte, el Consejero Presidente, Emmanuel Ávila González, ofreció respeto absoluto, escucha activa y apertura permanente al diálogo, en beneficio de la construcción de acuerdos. Asimismo, observó que Barrón Rugerio conoce la dinámica del ITE, los retos que enfrenta para cumplir con sus fines y los desafíos que entraña el relevo de las autoridades en el complejo ámbito político local.

La Consejera Electoral Janet Cervantes Ahuatzi afirmó que está convencida de que la llegada de la nueva Consejera contribuirá significativamente al fortalecimiento de los trabajos que desarrolla este instituto.

Durante su mensaje, la Consejera Electoral Yedith Martínez Pinillo reiteró su compromiso con un trabajo colegiado, respetuoso y abierto al diálogo, a la vez que le deseó éxito en su encomienda.

El Consejero Electoral Hermenegildo Neria Carreño consideró que las habilidades y aptitudes que su nueva colega demostró en el proceso de designación la harán ejercer el cargo de forma responsable y apegada a los principios de la función electoral.

Finalmente, la Consejera Electoral Anakaren Rojas Cuautle avizoró que su conocimiento de las fortalezas y áreas de oportunidad le permitirán trabajar con profesionalismo y entrega.

Cabe recalcar que, con el nombramiento de Barrón Rugerio, el Consejo General del ITE quedará integrado por un Consejero Presidente, cinco Consejerías Electorales y una Secretaría Ejecutiva.

Al respecto, Emmanuel Ávila González, Presidente del organismo, refirió que ante la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de dejar pendiente la designación de una vacante más de consejería, el ITE redoblará esfuerzos para sacar adelante los trabajos institucionales, a un año del próximo proceso electoral local.