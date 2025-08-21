Rinde protesta alcalde Alfonso Sánchez como integrante del Sistema Estatal de Cambio Climático

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García rindió protesta el miércoles como integrante del Sistema Estatal de Cambio Climático de Tlaxcala, durante el acto protocolario encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, en el auditorio del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Con este nombramiento, el edil capitalino refrenda el compromiso del municipio de Tlaxcala con las estrategias de mitigación, adaptación y prevención frente al cambio climático, alineando esfuerzos con los tres órdenes de gobierno y diversos sectores sociales.

La instalación del Sistema representa un paso clave para la construcción de una política ambiental integral y coordinada, en la que convergen autoridades, instituciones académicas y sociedad civil, con el propósito de responder a los desafíos ambientales que enfrenta la entidad.

De esta forma, la administración municipal fortalece la participación activa en espacios de planeación y acción climática, mediante acciones conjuntas, responsables y sostenidas.