Rinde Huamantla homenaje a José Hernández Castillo

En el marco del 490 Aniversario de la Fundación de Huamantla, el presidente municipal, Salvador Santos Cedillo, develó una placa en honor al cronista emérito Don José Hernández Castillo, conocido cariñosamente como “Che Ché”.

En una emotiva ceremonia celebrada en el Jardín de las Mujeres y Hombres Ilustres, Santos Cedillo destacó la importancia de este homenaje a uno de los personajes más queridos y respetados de la comunidad.

“Es un motivo de orgullo para nosotros celebrar de esta manera, con una figura tan significativa como Don José. Ver su energía, su dedicación y la alegría con la que realiza todas sus actividades nos inspira. A su edad, sigue subiendo al repique de campanas cada agosto, algo que muchos de nosotros no podríamos hacer”, expresó el presidente municipal, resaltando la vitalidad y jovialidad que caracteriza a Che Ché, de 98 años de edad.

Durante la ceremonia, Santos Cedillo también reconoció la presencia de otros personajes importantes de Huamantla que estuvieron presentes en este acto, como Don Emilio Vallejo y el Padre Ranulfo Rojas Bretón, quienes, al igual que Don José, han dejado su huella en la historia de Huamantla.

Por su parte, Don José Hernández Castillo, visiblemente emocionado, agradeció al alcalde y al Cabildo por esta distinción, señalando que es un honor tener su nombre en el Jardín de las Mujeres y Hombres Ilustres.

“Es gracias a las manos de la gente, de las 39 comunidades, que hemos logrado tanto”, expresó con humildad, recordando sus años de trabajo en proyectos como la electrificación, perforación de pozos y proyectos de construcción de escuelas en diferentes lugares de Huamantla.

“Este homenaje no es solo para mí, es para todos aquellos con quienes trabajé y que ahora ya no están. Estoy aquí para seguir sirviendo mientras Dios me lo permita”, agregó ante familiares, amigos, expresidentes municipales y cronistas de la región, quienes lo acompañaron en este momento significativo.

En su oportunidad, la Cronista de la ciudad, Isabel Aquino Romero, realizó una remembranza de la trayectoria de Don Che Ché, quien entre muchos otros cargos fue presidente municipal, impulsor de la Cruz Roja y fundador de los Museos Taurino y del Títere, además trabajó activamente en la construcción de obras públicas que ahora son emblemáticas en el municipio.