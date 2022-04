Revocación de mandato y pedagogía política

La revocación de mandato es un ejercicio democrático. Durante muchos años se insistió que este tipo de ejercicios eran necesarios y que deberían formar parte del proceso de transición política en México, una vez que era sustantivo contar con instrumentos legales para evaluar durante el ejercicio del gobierno a sus gobernantes para determinar la continuidad o no de éstos y con ello saber si cumplirían con el periodo para el que fueron electos. Experiencias hay de que muchos funcionarios lejos de cumplir con su responsabilidad como servidores públicos ocuparon la función para asegurar privilegios de él o de su grupo de interés y a pesar que era vox populi su mal desempeño o sus prácticas de corrupción, no había manera de quitarlos del puesto o por el contrario si su desempeño era adecuado refrendarlos en el cargo.

La revocación de mandato es un ejercicio de aprendizaje político para la ciudadanía, pues implica el desarrollo de una cultura política democrática donde el elector tenga la posibilidad de ejercer sus derechos e incida en los asuntos de interés público, adicionalmente a los proceso político–electorales tradicionales, mantener viva la idea de que el voto cuenta y se cuenta más allá de la elección de sus gobernantes y que, independientemente del funcionario en turno, esta práctica se convierta en normalidad democrática. Este es uno de los objetivos centrales, empoderar al ciudadano a partir del derecho que tiene a ser escuchados a través de las urnas, un método legal, institucional y pacífico. De hecho, es parte de nuestra pedagogía política que implica conocer de los asuntos públicos, estar vigilante de la actuación de los gobernantes y ponerles límites al poder, una vez que si un funcionario sabe que se evaluará su desempeño es probable que el ejercicio del gobierno sea en función del interés público y del desarrollo del país y no como ha ocurrido por décadas que el principio que mueve a los políticos en la función pública sea amasar fortunas, desviar recursos, apoyar a los amigos, con las obvias consecuencias, tales como la corrupción, la desigualdad en la distribución de la riqueza y el empobrecimiento del país. Sin duda, el ejercicio debe acompañarse del cumplimiento de la ley, de la observancia sobre las recomendaciones o sanciones emitidas por los órganos de fiscalización, que en conjunto permitan identificar el desempeño de un gobierno. Es ganancia democrática que se incluya a la ciudadanía.

Sin embargo, la revocación de mandato que se realizará en próximos días ha generado muy diversas polémicas, en gran medida porque este ejercicio se ha centrado en la figura presidencial debido a que fue AMLO el que prometió someterse a la voluntad del pueblo a la mitad de su gobierno, al centrarse en él, muchos de los argumentos en contra del proceso de revocación perdieron de vista los alcances para el país y en el camino los opositores al ejercicio olvidaron la sustancia, la causa y efecto de la revocación, entre verdades a medias, organizar la jornada electoral a regañadientes o ubicar el ejercicio como un simple acto de medición de popularidad del presidente. Dejó de lado la importancia para la vida democrática de tomar en cuenta la voluntad ciudadana, de las implicaciones para ir abonando a una cultura política democrática.

Es lamentable que hace apenas unos años, una mayoría de los defensores de la democracia promovían otras formas de participación ciudadana y que si bien reconocían que la democracia representativa, cuyo fundamento estaba en realizar elecciones limpias, transparentes, legales, era importante, también sostenían que era insuficiente y, por ende, era imperioso transitar a otras formas de democracia. Esa sería, según ellos, la próxima batalla, ejemplos como la incorporación del referéndum, plebiscito y la revocación se convirtieron en temas centrales y es curioso que ahora que está el ejercicio sean estos personajes los principales opositores al ejercicio democrático de revocación de mandato. Es posible que el ejercicio esté accidentado, que no se cumpla cabalmente con el objetivo y que haya vacíos legales que lo afecten, pero es evidente que es mucho mejor realizarlo que no hacerlo, porque el fondo no es luchar contra AMLO, sino seguir contribuyendo a la democracia, es confundir la gimnasia con la magnesia. El ejercicio sobrepasa a AMLO, pues marcará un precedente de que incluso al presidente se le puede quitar del cargo, ese es el fondo, tener y aplicar un instrumento legal para poner bajo la lupa a los gobernantes.

Desde luego, habrá que ver qué tanto interés genera el ejercicio entre la ciudadanía y si el número de votos permite que la decisión sea vinculante, con los efectos legales que corresponda a los resultados. Es natural que muchos seguidores de AMLO identifiquen el ejercicio como un instrumento de apoyo al presidente para que concluya con el periodo legal para el que fue electo y que por ende salgan a votar para que haya continuidad sobre todo cuando llevamos tres años de una intensa guerra de los opositores a la 4T, si se quiere ver desde esa óptica también el ejercicio mostrará la fuerza de unos y la debilidad de otros y es predecible que los opositores al ejercicio desde el día de la jornada electoral descalifiquen al mismo, así lo han hecho y así lo seguirán haciendo, pero el verdadero fondo es seguir abonando a la construcción de una cultura democrática de mayor inclusión ciudadana, para eso también sirve la revocación de mandato.