Lunes, agosto 25, 2025
Revitaliza UATx legado de las personas mayores con la 3ª Semana de Saberes Ancestrales

La Redacción

En un ambiente de reflexión, reconocimiento y diálogo intergeneracional, iniciaron los trabajos de la 3ª Semana de Saberes Ancestrales. Entre los saberes y haceres, el legado de los mayores, organizada por la Licenciatura en Gerontología Social de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano (FCDH) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

En la ceremonia protocolaria de inauguración, Josué Antonio Camacho Candia, director de la FCDH, especificó que dicho espacio académico y cultural tiene como objetivo valorar, visibilizar y compartir los conocimientos, tradiciones y experiencias de las personas mayores, reconociéndolas como portadoras de saberes fundamentales para la construcción de una sociedad más justa, consciente y conectada con sus raíces.

Ante la comunidad de Desarrollo Humano reunida en el auditorio “Raúl Jiménez Guillén”,  Camacho Candia agregó que los saberes ancestrales constituyen la raíz de nuestra memoria colectiva y un pilar de la identidad de los pueblos, pues en cada práctica y palabra transmitida de generación en generación se conserva un legado que nos recuerda de dónde venimos y quiénes somos.

En tanto, Susana Corona Ordaz, coordinadora de la Licenciatura en Gerontología Social, destacó que la Semana de Saberes Ancestrales es un espacio para dialogar, aprender y compartir, un encuentro entre saberes en el que se entrelaza un puente entre la tradición y la contemporaneidad, en un diálogo con las personas mayores, portadoras de conocimiento profundo.

Además, comentó que los saberes ancestrales unen a las personas en comunidad, enseñan el valor de la solidaridad, la reciprocidad, la ayuda mutua y, a través de ellos, reconocemos a las personas mayores como guías, consejeros y portadores de experiencias que fortalecen en lo colectivo, en sí, son un recordatorio de que la vida no se construye en soledad, sino en compañía y diálogo entre generaciones.

Durante esta edición, habrá cuatro presentaciones a cargo de personas mayores que compartirán su experiencia en ámbitos como el trabajo de amas de casa en economía y cuidados, la tradición de los panaderos de San Juan Huactzinco, la memoria de los ferrocarrileros y el carnaval de San Bernardino Contla. Asimismo, se instalará el mercado Las vejeces en su hacer y saber: memorias y marcas sociales, como un espacio de intercambio cultural y comunitario el día miércoles en la explanada de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano.

