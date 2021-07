Revela auditoría  jurídica a la CEDH deficiencias y rezago en procedimientos de queja

Incumplimiento a principios de inmediatez, concentración y rapidez; rezago en la substanciación de quejas de 2016 a 2018; inactividad procesal injustificada, inadecuado proceso de conciliación, inobservancia de plazos para emitir resolución; falta de valoración de medios probatorios y personal sin el perfil idóneo para el cargo, son deficiencias que arroja el resultado “desalentador” de la auditoría jurídica aplicada a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

En la segunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo, celebrada de manera pública, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de la CEDH, quien asumió el cargo el pasado 18 de junio, en relevo de Víctor Manuel Cid Del Prado Pineda, mencionó que este diagnóstico se efectuó para identificar el grado de cumplimiento de las funciones de cada área del organismo, para implementar planes y acciones que coadyuven en el mejoramiento del servicio, y para evaluar el desempeño de cada servidor público.

Marco Sedio Santillán, representante del Despacho de Consultoría Legal y Capacitación en Derechos Fundamentales (asentado en el estado de Puebla), explicó que en la examinación a alrededor de 300 expedientes, se detectó incumplimiento de principios fundamentales, como la inmediatez y la sencillez procesal, establecidos en la Ley de la CEDH y del propio reglamento.

Existe –acentuó- una inactividad procesal en dichos expedientes de entre dos y 24 meses; no hay una actividad conciliadora ni un registro de la misma; inobservancia de plazos y términos legales, y diversidad de criterios, en lugar de uno homologado, sobre todo en los temas de pruebas, ofrecimiento y desahogo de las mismas.

Tampoco hay criterios definidos para las solicitudes de prórroga a petición de las autoridades; se identificaron deficiencias en la substanciación de las quejas que la sociedad presenta ante la Comisión, así como problemas en el registro de estas en el libro correspondiente, y “errores notorios en hechos violatorios de derechos humanos”.

Asimismo, hay ausencia de pautas para determinar la cuándo concluye un expediente o falta de interés del quejoso y fallas para asentar constancias cuando se realizan actos procesales por parte del personal adscrito a las Visitadurías Generales.

Con base en estas observaciones, subrayó que este Despacho de Consultoría efectuó una valoración final en la que se considera que hay un reiterado incumplimiento a los principios de inmediatez, concentración y rapidez.

Además, un evidente rezago en la substanciación de quejas, pues hay expedientes del año 2016, 2017 y 2018; periodos de inactividad procesal injustificada, mayores a 30 días; no se propicia adecuadamente el proceso de conciliación ni el registro de asuntos resueltos por esta vía e inobservancia de los plazos procesales, para emitir una resolución que ponga fin al procedimiento de la queja, puntualizó.

No se valoran los medios probatorios presentados en su conjunto –indicó-, dando mayor preponderancia a una sola prueba, por ejemplo, a las periciales, y hay incumplimiento en la elaboración de actas circunstanciadas, en los casos en los que visitadores generales, tienen contacto directo con las autoridades y quejosos.

“Uno de los elementos que pueden considerarse clave, es el perfil y formación del personal adscrito”, ya que hay quienes no cubren el perfil idóneo, principalmente en las Visitadurías y en el Centro de Investigación y Capacitación, realzó.

Por ello, la Consultoría estableció algunas recomendaciones para que a través de un manual se definan criterios aplicables para subsanar todas las fallas antes mencionadas, y establecer un programa de selección de candidatos para ocupar puestos directamente vinculados con el desarrollo procesal de los expedientes de queja, mediante un sistema de oposición.

Diseñar e instaurar un sistema de evaluación continua al personal y capacitar a las y los servidores públicos de la CEDH que intervienen en el desarrollo procesal de expediente de queja y en temas fundamentales como derecho probatorio en materia de derechos humanos y de argumentación jurídica con este enfoque.

Selección de personal mediante un sistema de oposición y diseñar y reorganizar la estructura de la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil, así como a la del Centro de Investigación y Capacitación, “principalmente debe ponerse atención al perfil de su director y de capacitadores adscritos”.

De ser factible, crear una Visitaduría General Especializada en Género y diseñar una campaña de imagen e impacto social de la CEDH, “para recuperar su prestigio y mostrar su misión social y constitucional”, entre otras sugerencias.

En otro punto de la sesión, la ombudsperson dio a conocer el informe de avance de entrega-recepción entre la administración anterior y la nueva que inició en junio pasado, que el 21 de junio comenzó este proceso, por lo que se integraron dos comisiones, una por parte del personal entrante y otra del saliente.

Se llevó a cabo la revisión física y material de todos los bienes, muebles, inmuebles y documentos físicos y electrónicos que obran en la CEDH, así como a las ocho visitadurías generales, de la Dirección de Programas, del Centro de Investigación y las jefaturas de área de la institución.

Excepto –dijo- de la Dirección Administrativa, pues en ese momento inició la elaboración de los documentos que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) exige, pues no habían sido requisitados en forma oportuna, “por lo que hasta nuestra llegada fue como se realizó dicha examinación.

Este trabajo finalizó el pasado miércoles 30 de junio y se firmó el acta correspondiente, por lo que a partir de esa fecha el OFS concedió 15 días hábiles para manifestar las observaciones detallas que se hayan encontrado, por lo que este término concluye el próximo 21 de este mes.

La sesión de este día fue celebrada en el patio de la CEDH por la falta de espacio, ya que la Sala de Sesiones se encuentra ocupada como archivo temporal, pues el inmueble que tenía esa función en la pasada administración y el cual era rentado fuera de la capital del estado, pero al finalizar el periodo pasado también concluyó el contrato.

Al terminar la plenaria, Ordóñez Brasdefer respondió preguntas de medios de comunicación y precisó que los asuntos concluidos están en el archivo y son un total de ocho mil 340, de 1993 a la fecha, casi 30 años. Actualmente la CEDH tiene 332 expedientes vigentes en las ocho Visitadurías.

Respondió que en ese momento carecía del dato sobre el número de personal que incumple con el perfil para desempeñar el cargo, pero que el Despacho se lo proporcionaría.

“De hecho, desconocía el resultado de la auditoría, hasta ahorita que llegó (el representante) pedí un adelanto y me dijo, es que es desalentador”.

Agregó que a la par del término de la administración anterior, algunos servidores decidieron “retirarse de manera voluntaria”, lo cual se ha respetado en apego a sus derechos laborales. “Se han ido aproximadamente 18 personas”, incluidas aquellas en las que en un primer momento se detectó “sobrecontratación”.

Reiteró que si los resultados de las auditorías derivan en la responsabilidad de algún servidor público o del propio expresidente, se procederá administrativa y/ o penal.

Ordóñez Brasdefer contestó que estuvo al frente de la Secretaría Ejecutiva en el periodo de Del Prado Pineda, y que en sus funciones se dedicó “a sacar lo que le correspondía” con base en sus facultades legales.

“Pero mi trabajo era en materia de defensa y era operativo, yo no tuve nunca nada que ver en cuestiones administrativas, en primera no era de mi competencia y además, no era invitada a participar en esas cuestiones”.