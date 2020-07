Desalentadora la reunión en Segob, señalan pobladores inconformes con planta solar en Calpulalpan

Pobladores defensores del Monte Malpaís de Calpulalpan calificaron de ‘desalentadora’ la reunión con autoridades estatales, pues no obtuvieron una solución a su favor por parte de las autoridades tlaxcaltecas en el caso del Parque Fotovoltaico Nueva Xcala, el cual es construido por la empresa Engie.

Entrevistados al concluir una reunión en la Secretaría de Gobierno (Segob), señalaron que al inicio solo se les permitió una comisión de dos personas, de las ocho que la integran, pero después de una hora de negociación se les autorizó la incorporación de otras dos, por lo que en total fueron cuatro: el ganadero Omar Jiménez Bastida, el ejidatario José Francisco García Bazán, el antropólogo Francisco Castro y el historiador Orlando Balderas, estos dos últimos en calidad de ciudadanos de ese municipio.

Previo al encuentro –indicó Orlando Balderas–, al que supuestamente asistirían funcionarios federales e integrantes del Comisariado Ejidal, pues así lo había comentado el alcalde Neptalí Gutiérrez, nada más hubo una persona que supuestamente representó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Antes de ingresar nos quitaron los celulares y ya adentro los asistentes fueron presentados de manera muy rápida; nosotros veníamos con la intención de que se revisara la actuación de la empresa Engie porque ha sido poco clara”.

Ante los funcionarios se expuso “que no se han cumplido a cabalidad las normas, como la realización de una encuesta ciudadana, establecida en la Ley de Energía Eléctrica y en la Forestal y que en la Manifestación de Impacto Ambiental sólo reconoce como bosque de Malpaís 0.003 por ciento, menos de una hectárea, lo cual es ridículo, pero evadieron ahondar en estos temas técnicos”.

Otra intención –realzó– era la instalación de una mesa para evaluar, incluso por parte de organismos internacionales, la forma en que dicha compañía ha trabajado en la zona de Malpaís, “por las afectaciones ambientales que está haciendo. En resumen, el secretario de Gobierno, Aarón Pérez Carro, dijo que no va a apoyar a nadie que no tenga un papel que le ampare legalmente”.

Entendemos –abundó– que así sea que haya daños al entorno y que no se hayan llevado a cabo las asambleas adecuadamente, mientras la compañía tenga un documento que le avale, el proyecto va a seguir.

Como ciudadanos de Calpulalpan venimos a demandar un diálogo y un informe, pero el secretario señaló que si se tiene esta inquietud, “que recurramos a las instancias correspondientes, individualmente”, porque ellos no harán ninguna revisión y que tampoco va a permitir la ingobernabilidad, aseveró.

Afirmó que el funcionario manifestó “que si estamos cuestionando sin tener un papel legal, estamos creando ingobernabilidad y que él no se va a prestar a esas situaciones”.

En este encuentro estuvo presente el titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Arnulfo Arévalo Lara), “pero se nota que tiene desconocimiento, pues dijo que la asamblea se realizó con 50 por ciento más uno de los ejidatarios, lo que no fue así, no se cumplió con ese requisito”. Intentó descalificar a esta comisión y cuestionó si éramos ejidatarios, “prácticamente nos dijo que si no lo éramos qué estábamos haciendo ahí”.

Al encuentro también asistió la titular de la Secretaría de Turismo (Anabel Alvarado Varela), “con una intención de vincularla con el tema del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y las exploraciones en Malpaís; asimismo acudió un representante de Engie, quien tampoco intervino en la plática”, apuntó.

Omar Jiménez lamentó que por parte de las autoridades estatales no haya una solución favorable a la problemática. “Ya sabíamos que esto iba a suceder puesto que hace unos días gentes de Gobernación hicieron un recorrido en la zona y posteriormente se comunicaron con uno de mis hermanos para comentarle que todo estaba en orden y que solo iban a ser mediadores para llegar a una negociación con la empresa”.

Reprochó que sean remitidos a otras instituciones para resolver por la vía legal con sus propios medios, “¿entonces –preguntó– para qué está el gobierno estatal, que nos pone a pelear con la empresa que tiene toda una barra de abogados. Nos acercamos para que nos apoye y nos sale con que no puede hacer nada. Si tuviéramos los recursos no necesitaríamos pedirle favor”.

En su opinión, el gobierno del estado “está del lado de Engie; según dice que está a favor de la legalidad, pero si analizara bien la situación y revisara los permisos y contratos a fondo, no la hay, eso que quede claro”.

Mencionó que también preguntó al titular de Fomento Agropecuario sobre el estiaje que afecta a la zona de Calpulalpan, “debido a que la empresa manda a su avioneta, rompe las nubes y no cae lluvia; y él contestó que lo está valorando, pero yo no lo he visto”.

Añadió que le comunicó al secretario que es afectado directo, pues las 10 hectáreas de maíz que ha sembrado “ya son pérdida total por la falta de humedad; invertí –dijo– más de 100 mil pesos, el señor dice que ya lo está atendiendo, ¿con apoyo de tres mil o cuatro mil pesos por hectárea?, eso sería en este año y esta situación se va a prolongar durante 30 años que dura el contrato de la compañía”.

Al concluir la reunión –acentuó–, el presidente municipal nos ofreció revisar la situación para ver qué se puede hacer por la vía legal, por lo que la semana próxima se llevará a cabo otra reunión en Calpulalpan.

“Como ciudadanos vamos a seguir en la lucha; hace 15 días presenté una denuncia ante la Procuraduría federal de Protección al Ambiente (Profepa) y ya se hizo lo mismo en Semarnat y en otras dependencias”, recordó.

A su vez, Remigio García Elizalde, también ciudadano integrante de este movimiento, recriminó que “no se puede anteponer el derecho a la sana alimentación y al agua, a la generación de energía, eso no se vale. Lo que nos queda es la lucha social”.

Reiteraron que no les interesa una negociación económica con la compañía, estamos buscando que se respete el medio ambiente y haya condiciones para futuras generaciones. Asimismo, reiteraron que tomarán otras medidas para exigir que el gobierno federal les escuche y atienda esta problemática. El consorcio Engie ejecuta el proyecto Nueva Xcala en más de 600 hectáreas, de las cuales alrededor de 282 son de Monte Malpaís.