Reúne Alfonso Sánchez García a los tres poderes y a la clase política en su primer informe

El Primer Informe de Gobierno de Alfonso Sánchez García congregó a los representantes de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a representantes de la clase política estatal y nacional, quienes con su presencia respaldaron el trabajo que la administración municipal realiza en beneficio de la ciudadanía.

- Anuncio -

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros fungió como invitada de honor en este evento protocolario, quien aplaudió los logros más importantes alcanzados por la administración municipal.

En ese mismo sentido se manifestaron la presidenta de la mesa directiva del Congreso del estado, la diputada Maribel León, y demás diputadas y diputados locales.

A su vez, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, Fanny Margarita Amador Montes; el titular del Órgano de Administración Judicial, Sergio Pérez George y la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Violeta Fernández Vázquez, coincidieron en reconocer los avances de esta administración municipal.

- Advertisement -

Como invitada especial figuró la exgobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel, quien destacó la claridad del mensaje del alcalde capitalino y el rumbo favorable que ha tomado la administración de la capital.

“Tlaxcala capital está en la ruta del desarrollo fundamental”, dijo, luego de considerar que el informe de Alfonso Sánchez fue muy completo y que utilizó los medios de comunicación para ampliar su impacto. “Estuvo muy bien logrado y muy ágil”, enfatizó la también senadora en retiro en entrevista con medios de comunicación.

En el mismo tenor, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de México, reconoció ante periodistas la sintonía de Sánchez García con el modelo de gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.

- Advertisement -

“Muy contenta de estar en este informe de nuestro amigo Alfonso Sánchez García. Me complace mucho escuchar acciones que van para nuestra gente. Yo aplaudo que esté generando una palabra que la presidenta y que todos los funcionarios buscamos: prosperidad para nuestra gente”, remarcó la funcionaria federal.

El respaldo municipal también se hizo presente con José Manuel Jiménez del Razo, alcalde de Calpulalpan, quien recalcó: “Fue un informe de lujo. Yo quiero felicitar a mi amigo, el arquitecto Alfonso Sánchez García, por este gran logro. Se ve un cambio significativo en la capital y yo sé que, en su mandato, la capital va a tener un cambio radical, porque tiene un gran corazón para servir al pueblo de Tlaxcala”.

A su vez, la presidenta municipal de Tlaxco, Diana Torrejón Rodríguez subrayó la consolidación del equipo de trabajo del edil. “Estoy muy contenta, agradecida por la invitación, pero sobre todo porque veo reflejado un gobierno municipal consolidado, con un equipo que sí sabe lo que quiere y con objetivos claros para que a Tlaxcala capital le vaya bien”.

Por su parte, Violeta Fernández Vázquez, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, reconoció los avances de la administración en estos primeros 12 meses.

“Estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de venir al primer informe de nuestro presidente municipal de Tlaxcala, la verdad es que es un gran trabajo el que está haciendo, podemos ver muchas mejoras a nuestro municipio, lo felicito y segura estoy que seguirá trabajando de la misma manera”, manifestó.