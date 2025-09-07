Domingo, septiembre 7, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Reúne Alfonso Sánchez García a los tres poderes y a la clase política en su primer informe

La Redacción

El Primer Informe de Gobierno de Alfonso Sánchez García congregó a los representantes de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a representantes de la clase política estatal y nacional, quienes con su presencia respaldaron el trabajo que la administración municipal realiza en beneficio de la ciudadanía.

- Anuncio -

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros fungió como invitada de honor en este evento protocolario, quien aplaudió los logros más importantes alcanzados por la administración municipal.

En ese mismo sentido se manifestaron la presidenta de la mesa directiva del Congreso del estado, la diputada Maribel León, y demás diputadas y diputados locales.

A su vez, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, Fanny Margarita Amador Montes; el titular del Órgano de Administración Judicial, Sergio Pérez George y la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Violeta Fernández Vázquez, coincidieron en reconocer los avances de esta administración municipal.

- Advertisement -

Como invitada especial figuró la exgobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel, quien destacó la claridad del mensaje del alcalde capitalino y el rumbo favorable que ha tomado la administración de la capital.

“Tlaxcala capital está en la ruta del desarrollo fundamental”, dijo, luego de considerar que el informe de Alfonso Sánchez fue muy completo y que utilizó los medios de comunicación para ampliar su impacto. “Estuvo muy bien logrado y muy ágil”, enfatizó la también senadora en retiro en entrevista con medios de comunicación.

En el mismo tenor, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de México, reconoció ante periodistas la sintonía de Sánchez García con el modelo de gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.

- Advertisement -

“Muy contenta de estar en este informe de nuestro amigo Alfonso Sánchez García. Me complace mucho escuchar acciones que van para nuestra gente. Yo aplaudo que esté generando una palabra que la presidenta y que todos los funcionarios buscamos: prosperidad para nuestra gente”, remarcó la funcionaria federal.

El respaldo municipal también se hizo presente con José Manuel Jiménez del Razo, alcalde de Calpulalpan, quien recalcó: “Fue un informe de lujo. Yo quiero felicitar a mi amigo, el arquitecto Alfonso Sánchez García, por este gran logro. Se ve un cambio significativo en la capital y yo sé que, en su mandato, la capital va a tener un cambio radical, porque tiene un gran corazón para servir al pueblo de Tlaxcala”.

A su vez, la presidenta municipal de Tlaxco, Diana Torrejón Rodríguez subrayó la consolidación del equipo de trabajo del edil. “Estoy muy contenta, agradecida por la invitación, pero sobre todo porque veo reflejado un gobierno municipal consolidado, con un equipo que sí sabe lo que quiere y con objetivos claros para que a Tlaxcala capital le vaya bien”.

Por su parte, Violeta Fernández Vázquez, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, reconoció los avances de la administración en estos primeros 12 meses.

“Estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de venir al primer informe de nuestro presidente municipal de Tlaxcala, la verdad es que es un gran trabajo el que está haciendo, podemos ver muchas mejoras a nuestro municipio, lo felicito y segura estoy que seguirá trabajando de la misma manera”, manifestó.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Trabajadores del INAH Puebla piden seguridad en zonas arqueológicas a su director general

Paula Carrizosa -
La seguridad en zonas arqueológicas y la apertura de museos de sitio pendientes, fueron dos de los temas que evidenciaron trabajadores del Centro del...

Denuncia MST supuesto despojo de 45 hectáreas de tierras ejidales en tres municipios con injerencia del RAN y PA

Guadalupe de La Luz Degante -
 Al menos 10 casos de supuesto despojo de cerca de 45 hectáreas de tierras ejidales en el estado, con la presunta intervención irregular de...

Productores, artesanos y marchantes hacen trueque en Cholula; la tradicional cambia es este 8 de septiembre

Paula Carrizosa -
“Esto es lo que se cambia”, dice orgullosa doña Sofía Aguilar al mostrar una bolsitas con arroz y frijoles que intercambió por una ollita...

Más noticias

Brinda consulado de México en Atlanta asistencia a 23 connacionales detenidos en redada de ICE

La Jornada -
El Consulado General de México en Atlanta informó este sábado que brinda asistencia a 23 connacionales detenidos durante el operativo migratorio realizado el pasado...

La Global Sumud Flotilla, “forma de presión para que Europa reaccione”

La Jornada -
Madrid. Gabriela Serra, nacida en Mataró, España, en 1951, es una de las organizadoras y vocera de la Global Sumud Flotilla, la “acción no...

Miles exigen a Trump retirar de Washington a la Guardia Nacional

La Jornada -
Washington. Al grito de “Todos somos DC”, “Trump debe irse ahora”, “Resistamos la tiranía” y “Libertad para DC”, miles de residentes de Washington, incluidos...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025