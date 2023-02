Retrotopía

México, pocas veces en su historia nacional había tenido la oportunidad de crear una permanencia política dentro de los “márgenes democráticos”, tal como lo mandata la ley. Pocas veces había tenido la oportunidad de tener un sistema capaz de generar certezas a corto, mediano y largo plazo, así como esperanzas y hasta ilusiones compartidas por una colectividad, hoy llamado consenso. Quizá uno de los ejemplos más remotos de ello sea el régimen porfirista, al menos durante sus primeros 25 años de existencia.

La Revolución Mexicana, sea lo que eso haya sido, sea lo que eso haya significado en la real cotidianidad de los mexicanos que vivieron y padecieron esa revuelta armada, ha tenido un uso político de largo aliento, una utilidad narrativa y ficcional que llenó de significado a los actores que sobrevivieron a ella, y aún, muchas décadas después. Esa revolución como mito refundacional nos duró más de siete décadas. Y hoy, a pesar de los artilugios narrativos de los adoradores de la mítica Cuarta Transformación, no ha sido derruido del todo.

Algunos de los pilares de ese sistema político reposaron en el nacionalismo, sobre todo el revolucionario y la idea de la justicia social, es decir: en la figura presidencial como eje del sistema político –tal como acontecía en el porfiriato y aun antes– en la existencia de un partido único o total alimentado por redes clientelares, políticas sociales ampliadas sostenidas por un Estado paternalista, robusto y generoso con su pueblo. Fue la época del presidencialismo semiautoritario disfrazado de populismo y paternalismo nacionalista. La misma fórmula histórica planteada en tono de sorna por los críticos históricos del poder: Tlatoani, Virrey y Presidente.

Ninguna alternancia trastocó esta lógica política, ni la llegada del conservadurismo al poder, ni la llegada de los Chicago Boys y sus ejércitos de tecnócratas neoliberales, los cuales establecieron en el país un capitalismo de cuates, pero sin modificar un ápice de ese engranaje político. Sin lugar a duda, los mexicanos vivimos una permanente Retrotopía, diría Bauman, la negación de la negación de la utopía, siempre respiramos a través de la nostalgia por el pasado.

La nostalgia por regresar la voz y el bienestar total a los desprotegidos, a los vulnerables –que son millones en México– cuando el sistema político a todas luces apunta sus proyectos macroeconómicos a otros lados, por ejemplo: al fomento del capitalismo de cuates, pero, eso sí, hoy más selectivo, cerrado, discreto y, sobre todo, blindado a la auscultación pública.

Nuestro permanente estado nostálgico ha alimentado todos esos regímenes políticos, esos de diversos colores, actores y discursos que al final confluyen y tutelan el mismo concierto, el mismo son, invitándonos a bailar colectivamente al ritmo de la pérdida, el desplazamiento y la inclusión siempre desfavorable, pero en esa pista bailamos felices, pues nuestras fantasías personales siempre coinciden con cada uno de esos gobiernos que han jugado una y otra vez con nuestra nostalgia, con la añoranza de alcanzar el pasado perdido, ese del Estado paternalista, protector, generoso, atento, educado, culto y, sobre todo, muy humano.

La era de los “abrazos y no balazos”, del “no mentir, no robar, no traicionar”, de la construcción del otro, de ese enemigo total contra el cual se debe desplegar la guerra total, nos acerca peligrosamente a la distopía de Hobbes: el reino del todos contra todos –en México sabemos muy bien a que se refiere eso– a la consolidación de una excepción en aras de un “nuevo nacionalismo” puro, ético y moral. Un paraíso que sólo existente en la cabeza del principal gobernante del país. Las masas lo adoptan ciegamente, es la añoranza de que un nuevo gobierno, un nuevo gobernante que haga olvidar las ruindades del pasado, aunque, contradictoriamente, vivan igual que en el pasado.

Sin duda, hoy en día vivimos bajo un régimen político que ha hecho de la nostalgia colectiva el elemento más importante de su quehacer y su decir. Esto ha puesto en jaque nuestra propia idea de historia, del tiempo, del pasado, del presente y de nuestros ejercicios memorísticos, aunque pocas veces se alerta sobre ello.

Vivimos la era de la Retrotopía instalada como régimen político presentista, obviamente un régimen esquizoide, pues niega su pasado, rehúye a su presente, lo satura de narrativa hueca y a todas luces se observa que este régimen está imposibilitado para construir relatos de futuro.

¿Y después de la nostalgia qué sigue?

¿Seremos capaces de construir un futuro diferenciado de nuestros pasados ya abandonados y hoy redimidos hasta al hartazgo, con los mismos mitos y símbolos locales?

¿El pasado sigue siendo nuestra única utopía?

Ya lo había vaticinado Walter Benjamin cuando escribió sobre el Ángel de la Historia:

“El Ángel de la Historia debe tener un aspecto así. La cara de ese ángel está vuelta hacia el pasado. Dónde nosotros vemos la apariencia de una cadena de acontecimientos, él ve una única catástrofe, que sin cesar acumula bajo sus pies montañas de escombros. Le gustaría parar durante un momento, para despertar a los muertos y para recomponer lo que ha sido aplastado. Pero una tormenta que llega del paraíso se ha enredado en sus alas y es tan fuerte que el ángel ya no las puede cerrar. La tormenta lo conduce irresistiblemente hacia el futuro, hacia el que da la espalda, mientras que la montaña de escombros delante suya crece hacia el cielo. Esta tormenta es lo que llamamos progreso”.

