Retorno a las aulas en agosto se decidirá de manera conjunta entre la SEPE y el SNTE, asegura Rivas  

El retorno a las aulas a partir del ciclo escolar 2020-2021 que inicia el 30 de agosto es una decisión que se tomará de manera conjunta entre la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y las dos secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adelantó el secretario general de la sección 31, Demetrio Rivas Corona.

Indicó que uno de los principales criterios que se deberán tomar en cuenta para esa determinación es el comportamiento de la pandemia de Covid-19 en lo que resta de este mes y la mayor parte del siguiente y la información que proporcione la Secretaría de Salud (Sesa) al respecto.

En tanto, el dirigente sindical adelantó algunas propuestas elaboradas por una comisión sindical para el regreso seguro a las aulas, de entre las que destacó que el retorno a las aulas sea de manera gradual para generar certeza entre los docentes y padres de familia, pero sobre todo “cuidándonos todos los actores involucrados en el proceso educativo”.

“Siempre he de seguir insistiendo, que esto se debe dar siempre y cuando el semáforo epidemiológico esté en las condiciones óptimas. No quiere decir que ya me esté adelantando a una situación de ese reinicio de clases, pues mucho va a depender del comportamiento que tenga la pandemia en lo que resta de este mes y la mayor parte de agosto próximo para que tomemos una decisión conjunta con la autoridad educativa”, expuso.