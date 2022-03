Resurge defensa de “Monte Malpaís” en Calpulalpan para evitar operaciones de planta solar

Al constituirse como Colectivo 16 de Octubre, pobladores de Calpulalpan retomaron la defensa del Polígono II “Monte Malpaís”, para impedir lo que consideran una “invasión de este territorio” por parte de la empresa francesa Engie, mediante la instalación de una planta generadora de energía solar, que aún no inicia operaciones.

En junio de 2020, La Jornada de Oriente dio a conocer que este parque se construye en los límites del ejido San Antonio Calpulalpan, Tlaxcala, y Emiliano Zapata, estado de Hidalgo, en alrededor de 685 hectáreas, superficie en la que campesinos, ganaderos y académicos identificaron durante la construcción la devastación de diversas especies vegetales y forestales, así como de vestigios prehispánicos, y supuestas irregularidades en la renta de tierras con vocación agrícola.

Orlando Balderas, historiador y miembro del Colectivo, refirió que ha resurgido esta movilización que quedó inconclusa hace casi dos años y sostuvo que esta planta que forma parte del Proyecto Parque Fotovoltaico Nueva Xcala, aún no ha comenzado a operar, pero sus instalaciones se encuentran ”bastante avanzadas”.

De inicio, el pasado 5 de este mes de marzo se llevó a cabo la Primera Jornada Informativa para exponer esta situación a la población, con la participación de académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), quienes han realizado trabajos al respecto y explicaron sobre los “daños al acuífero de Soltepec, destrucción del medio ambiente y erosión de la tierra”.

Comentó que un grupo de personas que hace dos años participaron en el movimiento en defensa de “Monte Malpaís”, se reencontraron para retomarlo y organizarse junto con otros vecinos, entre ellos, ejidatarios, por lo que conformaron el Colectivo “16 de octubre” .

Este será uno de sus objetivos principales, a fin de analizar las vías jurídicas viables para evitar que este territorio y su entorno sean deteriorados por esa empresa europea; visibilizar la problemática ambiental debido a la instalación de paneles solares y difundirla, pues la población no será beneficiada de este negocio, al contrario, indicó.

Dijo que en esta ocasión estarán mejor organizados, a diferencia de 2020, razón por la cual se hizo una pausa en la movilización, a la que ahora se pretende ampliar a otros pueblos de la región, incluidas las de Hidalgo, “ya que también se comparten afectaciones por una planta cervecera que explota agua de manera indiscriminada”; por tanto, la intención es lograr una coordinación entre las comunidades.

Aunque a finales de 2020, durante una visita al estado, María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ofreció una revisión puntual de este caso, Orlando Balderas aseguró que no han tenido acercamiento con esta dependencia y que pese a que le han presentado escritos y denuncias, “realmente no está interesada en abordar el problema, no ha demostrado ningún interés, ni nada, se ha quedado en la palabra, en el discurso, en los hechos no pasa nada”.

Mencionó que ya acudieron a la nueva administración estatal encabezada por Lorena Cuéllar Cisneros, pero fueron recibidos por Mario Cervantes Hernández, director de Gobernación y Desarrollo Político, a quien le explicaron este asunto que él dijo desconocer así como al consorcio francés.

“Según íbamos a trabajar en conjunto en sus oficinas y es el momento que no han vuelto a dar una respuesta; se comprometieron a que a más tardar en tres semanas nos iban a contactar, eso fue a principios de febrero, ya llevamos más de la mitad de marzo y no han hecho el intento de volver a recibirnos”.

Lamentó que este gobierno muestre “la misma indiferencia” que el de Marco Antonio Mena Rodríguez; además –añadió- ya se había informado de esto a la gobernadora cuando era candidata, incluso desde que fue delegada de la Secretaría de Bienestar.

A la pregunta de si tienen temor a persecuciones penales, como las que hubo en contra de ganaderos que se opusieron a la planta y cerraron caminos en varias ocasiones, respondió que es “muy probable” que suceda por los antecedentes de 2020 y porque en México los defensores del medio ambiente sufren mucha represión, incluso los asesinan, “eso es una realidad, estamos conscientes, esperemos que no sea así”.

Las represalias –añadió- pueden ser por parte de la misma empresa “o de otros intereses”, pero se llevarán a cabo las movilizaciones de defensa, las cuales aún no se definen, ya que el objetivo a corto plazo es el de informar a la ciudadanía.

Además, se llevarán a cabo algunos eventos en “Malpaís” para que la población lo conozca y se genere un vínculo entre esta y ese monte; posteriormente se determinarán las acciones a seguir. Mencionó que en la primera jornada informativa hubo interés por parte de los habitantes y algunos pidieron formar parte del Colectivo, “fue exitosa”.

“Aunque, también se ha notado cierta indiferencia en algunas personas sobre este tipo de temas ambientales, porque están más preocupadas por la situación económica y esto queda mucho de lado”, abundó.

Afirmó que este Colectivo es apartidista, sin fines de lucro y que está constituido por hombres y mujeres de todas las edades y de diferentes sectores; “nuestra única intención es el beneficio del municipio”.