Resultados de revocación de mandato confronta a legisladores de Morena, PRI y PRD

Mientras el diputado morenista Vicente Morales Pérez aseguró que el resultado de la jornada revocación de mandato en Tlaxcala fue la ratificación del apoyo del pueblo tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, los líderes de las bancadas del PRI y PRD, Blanca Águila Lima y Juan Manuel Cambrón Soria, respectivamente, refutaron esa visión y de paso, exigieron a los gobiernos, federal y estatal, ponerse a trabajar para abatir la inseguridad, desempleo y demás problemas que aquejan a la sociedad.

En el apartado de asuntos generales de la sesión ordinaria del Congreso local, el tema de la revocación de mandato generó una nueva discusión entre legisladores, pues el legislador Vicente Morales aseguró que la participación ciudadana confirmó “la confianza depositada a favor el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, la cual es superior a la votación obtenida en Tlaxcala, en la elección federal pasada, sumada, incluso, por el segundo y tercer lugar”.

Además, para el diputado de Morena, los resultados en Tlaxcala, en donde 224 mil 250 ciudadanos se pronunciaron a favor de que Andrés Manuel López Obrador siga como presidente, “también confirma el liderazgo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el pueblo de México nos ha dado un mensaje claro y contundente, la transformación de la vida pública en México no se puede detener y goza del apoyo de los ciudadanos”.

Abundó: “Se confirma el liderazgo de la gobernadora Lorena Cuéllar; aquí y ahora se presencia el arraigo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y aquí ahora celebramos el triunfo de México”.

Sin embargo, la priista Blanca Águila Lima consideró que Morena y los suyos no tienen nada que festejar, pues además de la baja participación, evidenciaron prácticas ilegales como el acarreo de votantes y el uso de recursos públicos, aspectos que son considerados por la legislación como delitos electorales.

“En este ejercicio, cuál diferencia, cuál es el ejemplo que dieron con lo que dijeron que son ejemplares, que no eran iguales, pero eso no existe, no está, todos lo vimos como acarrearon gente, como presionaron y ni así llegaron a los 30 millones de votos”, espetó.