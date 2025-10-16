Restauranteros fusionarán menús para mostrar gastronomía tlaxcalteca en festival y asamblea nacional

Inspirado directamente en la comida casera, de una cocina “sin secretos pero muy íntima”, el Festival Gastronómico Tlaxcalteca ofrecerá menús de platillos elaborados a base de productos tradicionales del estado.

Se llevará a cabo del 17 de octubre hasta finales de noviembre de este año en el hotel Holiday Inn Tlaxcala, ubicado en Atlihuetzía, como parte de una iniciativa para la Asamblea Nacional del Club School Internacional 749 que se realizará del 20 al 23 del próximo mes, espacios en los que también será introducida la cultura de esta entidad.

Así lo informó Maritza Pérez Vallejo, directora general de este hotel, quien en rueda de prensa mencionó que el festival se realizará a través de un equipo de restauranteros y cuatro chefs, liderado por Iván del Razo, a efecto de fusionar su gastronomía.

Se ofrecerán platillos elaborados con ingredientes tradicionales de diferentes regiones del estado, como el maíz azul de Ixtenco, ayocotes “que comúnmente ya no se consumen”; chapulines, chocolate, flor de calabaza, pulque, penca de maguey, huitlacoche, pollo y miel de maguey, entre otros.

El menú se compone por diversos platillos, como el “mole ladrillo” de Ixtenco, puré de manzana, aguachile de nopales, flan de naranja con romero, buñuelo de mole, tostadas de camarón, pan, mole verde de quelites y pepita, por ejemplo.

Iván del Razo subrayó que es importante que las y los huéspedes y clientes “se lleven un poquito de nuestros platillos” que son esencia de Tlaxcala.

En tanto, el chef Andy Salazar resaltó que, en su caso, muchos de estos platillos se encuentran inspirados en la gastrobotánica y son recolectados en el campo de Nanacamilpa.

“Todo lo que traemos está inspirado directamente de comida de casa, de abuelita, es cocina sin secretos, pero muy íntima”, expresó.

Por último, Maritza Pérez Vallejo refirió que al año se realizan tres festivales con asistencia de alrededor de 500 personas en cada uno, por lo que es la cifra que se prevé para el de esta ocasión, además de otras 350 en la Asamblea Nacional, por lo que dijo que se calcula que cerca de mil puedan degustar la gastronomía del estado. A esta rueda de prensa acudió Fabricio Mena, titular de la Secretaría de Turismo del Estado (Secture).