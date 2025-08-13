Martes, agosto 12, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Responde ayuntamiento ante caída de árbol y afectaciones por fuerte lluvia en la capital

La Redacción

La intensa lluvia registrada la tarde de este martes provocó la caída de un árbol en la colonia Loma Xicohténcatl, el cual dañó dos automóviles y un poste de luz, por lo que elementos de la Brigada de Contención y Reacción del ayuntamiento de Tlaxcala, bajo la coordinación de Protección Civil y la policía municipal, acordonaron la zona y procedieron a su retiro para prevenir riesgos mayores.

Por instrucciones del presidente municipal, Alfonso Sánchez García, se realizaron de inmediato estas acciones e iniciaron así las gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el retiro del poste afectado y garantizar la continuidad del servicio eléctrico a los vecinos. Tras estos hechos, únicamente se reportaron daños materiales.

En otros puntos de la ciudad, la precipitación ocasionó anegaciones temporales, que de inmediato fueron acordonadas por la brigada municipal, la cual también llevó a cabo el retiro de los residuos sólidos que generaron taponamientos. Ante ello, la autoridad municipal reiteró el llamado a evitar cruzar calles inundadas hasta que el nivel del agua disminuya.

De forma paralela, también se atendió la caída de un techo semifijo en el mercado municipal “Emilio Sánchez Piedras”, que cedió ante el peso del agua; en este caso, tampoco se registraron personas lesionadas.

El gobierno municipal subrayó que, ante eventos meteorológicos de este tipo, es muy importante la participación ciudadana para acatar las recomendaciones preventivas, así como reportar oportunamente cualquier incidente, a fin de que las brigadas puedan actuar con mayor eficacia y proteger la integridad de la población.

