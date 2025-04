Respeto a reglas y participación ciudadana evitará riesgos de injerencias ajenas en elección judicial: Bañuelos; insta a partidos no involucrarse en el proceso

Para evitar cualquier situación de riesgo (como la de una posible injerencia de grupos criminales) en la elección del Poder Judicial, la ciudadanía debe ser observadora y tomar la mejor decisión; además, los candidatos deben respetar las reglas, aseveró la magistrada Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

En entrevista colectiva, expuso que la reforma judicial ya es una realidad y que lo más relevante, “es que se está hablando del Poder Judicial, le están dando esa importancia que tiene” y que todos los cambios y mejoras que se requieren para transitar esta transformación, son fundamentales.

Abundó que este proceso rumbo a las elecciones del 1 de junio próximo representan la oportunidad de dar a conocer a qué se dedican las y los juzgadores, así como el objetivo de este poder, que es el de impartición de justicia; además, de que la ciudadanía sepa quiénes son los jueces y magistrados.

Añadió que las y los votantes podrán elegir a las personas que ocuparán esos cargos por los que en este momento se encuentran en competencia, a efecto de que lleguen las más capaces a ocuparlos en los tribunales y juzgados de la entidad tlaxcalteca.

Confió en que el proceso se desarrollará “de la mejor manera” y de que la ciudadanía tome la mejor decisión, pues remarcó que el ser juzgador, ya sea en primera o segunda instancia “no es algo menor, es una gran responsabilidad tener el poder de decidir, de acuerdo a las probanzas que ofrecen, alguna determinación de la vida de las personas… vamos a hacer todo lo propio para que así se dé”.

En torno a la desventaja que pudiera representar la posible confusión de la ciudadanía sobre las y los candidatos, apuntó que en este momento los aspirantes se dan a conocer a través del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), medios de comunicación y de plataformas digitales donde se difunde su fotografía y trayectoria de cada uno.

A la presidenta del TSJE se le pidó su opinión respecto del diagnóstico elaborado por la organización civil México Evalúa que posiciona a Tlaxcala con un nivel de riesgo medio de violencia político criminal en la elección estatal del Poder Judicial 2025 y de que la delincuencia organizada pudiera intentar “capturar espacios”.

En este sentido, respondió: “Yo creo que de todo nuestro país a lo mejor existiría tal vez algún riesgo, sin embargo, nosotros confiamos en las autoridades electorales, en cómo han registrado a todos estos candidatos, también hay reglas muy específicas que deben seguir de acuerdo a los lineamientos que ha ido emitiendo el ITE, que tienen que observar los que van a participar, para cuidar precisamente todas estas cuestiones; ser observadores como ciudadanos, tomar la mejor decisión, eso es muy importante para evitar cualquier cuestión que pueda surgir”.

La magistrada también recalcó que los organismos políticos no se podrán involucrar, pues así lo establecen las reglas de esta elección “que no es de partidos” sino ciudadana “para otro poder distinto”; aunque no descartó que en algún momento pudieran tener la tentación de intervenir.

“Yo creo que vamos a ser cuidadosos nosotros también en la parte que nos toca, porque debemos ser respetuosos, somos el poder que va a estar inmerso en esto y quien va a llevar todo estos son las autoridades electorales”, subrayó.

Instó a los partidos políticos a respetar este proceso electoral extraordinario y de la decisión de las y los ciudadanos, así como de todo lo que acontezca en las elecciones del primer domingo de junio.