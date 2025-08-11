Lunes, agosto 11, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Resolver caso de Saúl N. con apego a los más altos estándares de DDHH y de interculturalidad, pide CFJF a la justicia federal; reprocha estereotipación a pueblos indígenas

Resolver caso de Saúl N. con apego a los más altos estándares de DDHH y de interculturalidad, pide CFJF a la justicia federal; reprocha estereotipación a pueblos indígenas
Guadalupe de La Luz Degante

Marisol Flores García, directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C, requirió al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito que resuelva con base en “los más altos estándares en materia de derechos humanos y de interculturalidad”, el caso de Saúl N., líder comunitario y defensor de la montaña La Malinche, a efecto de que  recupere su libertad y no permanezca más tiempo privado de su libertad.

- Anuncio -

“Tenemos conocimiento del juicio de amparo directo (número) 5/2025 que se encuentra en trámite ante este H. Tribunal Colegiado y próximo a resolverse, mismo que fue promovido por Saúl (N.), con motivo de la sentencia condenatoria mediante la que se le impuso una pena de 20 años de prisión por el delito de homicidio calificadado”, indicó a través de un oficio que entregó ante ese órgano jurisdiccional el pasado 5 de agosto de este año.

Expuso que este es un asunto emblemático porque “no se juzgó con perspectiva de derechos humanos ni intercultural y, por el contrario, se utilizaron estereotipos sobre pueblos indigenas u originarios para responsabilizar a una autoridad comunitaria de un linchamiento en el que no participó”.

Subrayó que las autoridades judiciales del estado “no tomaron en consideración” que, en el momento en el que ocurrieron esos hechos, Saúl N. era presidente de la comunidad originaria de San Pedro Tlalcuapan, municipio de Chiautempan, el cual se rige por usos y costumbres, por lo que tenían que juzgar con un enfoque intercultural.

- Advertisement -

Además, “hicieron alusión erróneamente a que la práctica del linchamiento es un uso y costumbre de la comunidad de Saúl, sin contar con alguna evidencia de esta afirmación, lo que constituye un estereotipo sobre pueblos indígenas u originarios”, enfatizó.

Anotó que el Poder Judicial de Tlaxcala dictó sentencia condenatoria “al considerar que Saúl había auxiliado al grupo de personas que participó en los hechos, pero de las pruebas con las que se cuenta no se desprende esta acción, por el contrario, se acreditó que intentó salvaguardar la vida de la víctima, sin embargo, le fue imposible hacerlo ante una turba enardecida”.

Resaltó que este caso también es relevante porque involucra a un defensor del bosque de La Malinche, como lo es Saúl N., quien es reconocido por su comunidad, así como por distintas organizaciones, colectivos y académicos, por su lucha contra la plaga del escarabajo descortezador en esa montaña, desde 2019.

- Advertisement -

La también activista y defensora de derechos humanos aseveró que el encarcelamiento de ese hombre es injusto y “es visto como una agresión a la defensa de la tierra y el territorio” de esta entidad.

Por tanto, solicitó  a las y los magistrados del Tribunal Colegiado “que resuelvan este caso con justicia”, mediante la aplicación “de los más altos estándares en materia de derechos humanos y de interculturalidad”, y que posterior a un análisis exhaustivo, “no solo se limiten a reponer el procedimiento -lo que implicaría que Saúl permanezca más tiempo en prisión-, sino que le devuelvan su libertad que no tuvo que perder”.

El Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo local AC. es una organización de la sociedad civil  promotora y defensora de los derechos humanos y de los pueblos en el estado, con una perspectiva integral y de género, y con su trabajo busca contribuir en el avance de la restauración de la Cuenca del Alto Atoyac, así como en la disminución de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Temas

Más noticias

Avances

Acumulación de lluvia en el estado es 40 por ciento menor al promedio nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, la precipitación acumulada en el estado fue de aproximadamente 410.9 milímetros, cifra que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Néstor Camarillo anuncia que buscará ser candidato del PRI a la alcaldía de Puebla

Efraín Núñez -
El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, anunció que buscará ser candidato del PRI a la alcaldía de Puebla en...

En Tlaxcala, 11 mil 975 hogares enfrentaron gastos catastróficos en salud durante 2024: México Evalúa

Dania Corona Muñoz -
En Tlaxcala, 11 mil 975 hogares —equivalentes al 3 por ciento del total— destinaron en 2024 más del 30 por ciento de su capacidad...

TFPJF perfila revocar designación en el Tribunal de Disciplina Judicial; saldría Juan Pablo Tena

Juan Luis Cruz Pérez -
Si no hay cambios de última hora, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocará la designación de...

Más noticias

Científicos de Harvard descubren que la deficiencia de litio conduce a padecer Alzheimer

La Jornada -
Una deficiencia del metal litio en el organismo podría ser un factor clave para el desarrollo de la demencia en los pacientes de Alzheimer,...

Si quisiéramos, bastaría una tarde para cometer genocidio: Netanyahu

La Jornada -
Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó ayer que "si hubiéramos querido cometer genocidio habría bastado exactamente una tarde", al defender su...

Gobierno apoya para que mexicanos salgan en pocos días del centro de reclusión ‘Alcatraz’: CSP

La Jornada -
Ciudad de México. El consulado de México en Miami ha entrevistado hasta hoy a 81 mexicanos que se encuentran recluidos en el centro de...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025