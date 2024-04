Reserva de solicitudes de registro de candidaturas por parte del ITE no genera preocupación en Morena; serán solventadas las observaciones: Pérez

Carlos Augusto Pérez Hernández, dirigente estatal de Morena, afirmó que no existe preocupación en torno a la reserva de las solicitudes de este partido para el registro de candidaturas a diputaciones locales, realizada por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), y confió en que las observaciones serán solventadas de inmediato, pues son meramente de carácter administrativo.

Entrevistado pasado el medio día este miércoles, el líder morenista refirió que aún se encontraba en espera de la notificación por parte del ITE, sobre el acuerdo tomado en la sesión del Consejo General celebrada la noche del martes, a efecto de conocerlo con precisión.

“Ha trascendido que es por el tema de algunos requisitos administrativos, algunos de acciones afirmativas que no les queda en claro”, pero todavía no se tiene el documento para poder fundamentar lo que pasa en realidad con estas candidaturas, agregó.

Por tanto, acentuó que no podría hablar sobre la posibilidad de realizar sustituciones en caso que se dificultara cumplir con los lineamientos del ITE respecto de las acciones afirmativas emitidas a favor de grupos prioritarios, como personas con discapacidad, indígenas, migrantes, jóvenes y de la diversidad sexual.

Mencionó que este asunto ha sido abordado con el resto de fuerzas políticas aliadas (PVEM, Panal, FxMT y RSP) en la Candidatura Común “Sigamos haciendo historia en Tlaxcala” en 11 de los 15 distritos electorales locales, las cuales también se encontraban en espera del resolutivo del ITE para subsanar y continuar con el proceso.

Dijo que una vez que se cuente con la información precisa se procederá al análisis correspondiente y reiteró que el acuerdo del ITE no genera inquietud alguna “porque tampoco sabemos que haya situaciones” que no pudieran corregirse, son temas meramente administrativos que no tendrán problema de solventación.

Carlos Augusto Pérez Hernández sostuvo que hay certeza de que Morena no ha incurrido en simulación en el cumplimiento de la acciones afirmativas. “Estamos tratando de cumplir siempre la ley, somos muy enfáticos, y si hubiera un tema de omisión tendrían que responder los propios compañeros por ello, no nuestro instituto político”.

La noche de este martes, el Consejo General del ITE rechazó o declaró en reserva las solicitudes de candidaturas del PRI, PAN, PRD, Morena, PT, PVEM, PAC, Panal, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, por incumplir con acciones afirmativas o por integrar de manera indebida sus listas de representación proporcional.

En el caso de la Candidatura Común “Sigamos Haciendo Historia en Tlaxcala”, fueron reservadas sus postulaciones plurinominales y de mayoría relativa por presentar diversas omisiones.

El partido Morena no acreditó la candidatura de Armando Vargas Bautista como persona indígena y en su lista plurinominal no procedió el registro del diputado con licencia Rubén Terán Águila en el número dos de la lista, al no demostrarse su autoadscripción como migrante.

El ITE otorgó a todas las fuerzas políticas un plazo de 48 horas para subsanar irregularidades u observaciones, pero de no ser así se harían acreedores a una amonestación pública.

