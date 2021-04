Urge rescatar presupuesto federal para Tlaxcala; los municipios están abandonados: JCHM

Los municipios del estado y del país han sido abandonados por el gobierno de la República, por lo que ya es tiempo de generar un contrapeso desde el Congreso de la Unión para restituir los derechos de las Comunas y estados, sostuvo el candidato a diputado federal por el distrito 01 de la coalición Va por México, Julio César Hernández Mejía.

El panista sostuvo que la Federación ha concretado, en los presupuestos, diversos recortes que inciden en la operatividad y acciones de gobiernos municipales, así como en la atención en demandas sociales como en seguridad e infraestructura, pero que no son atendidos por los legisladores federales.

Sostuvo que, como alcalde, presidió Apizaco, sufrió los efectos de dichos recortes, pues “llegamos al 100 por ciento de las capacidades que la misma institucionalidad permite, que se viene generando por los tres niveles de gobierno; es el tercer año de abandono por parte del gobierno federal y no se puede hacer más. La gente tiene reclamos en materia de seguridad pública, pero qué más podemos hacer si nos quitaron el Fortaseg y diversas partidas”.

Abundó: “Y cuando uno ve que el Congreso local, a través de los diputados locales que representaban a Apizaco, se les olvidó que eran electos por Apizaco, y fueron a colocar sus bolsas financieras a otras Comunas, entonces decimos hay que poner un alto y salir a dar la cara ante el pueblo”.

Por ello, el abanderado de la coalición Va por México, que integran los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) sostuvo que es tiempo que la gente analice su sufragio y opte por aquellas propuestas que buscarán restituir aquellos programas de beneficio social que ahora desaparecieron.

Además, fustigó que los actuales diputados federales por Tlaxcala hayan hecho mutis ante los recortes a los programas federales y con su silencia, han avalado éstos.

“Necesitamos recomponer el sistema que venían otorgando apoyos a los estados; en 2020 se dejaron de recibir 500 millones de pesos en Tlaxcala y este año la cifra puede ser más de 600 millones y nadie dice nada, a pesar que la entidad tiene tres legisladores federales electos directamente y no he escuchado a los diputados federales decir que eso estuvo bien o mal, solo un retrasado mental iría en contra de que en su casa la vayan mal”, apuntó.

Por ello, Hernández Mejía pidió a la ciudadanía darle el voto de confianza para lograr el triunfo en los comicios del próximo 6 de junio.

“Tengo solvencia moral para pedirles su confianza y el voto; les pido que analicen su sufragio. La gente ya me conoce, no vengo a engañar a nadie y soy funcionario de tiempo completo, tengo el deseo de ser y representar al distrito federal 01 con cabecera en Apizaco, para que la voz de un tlaxcalteca se escuche y no estemos solo bajo las directrices de un personaje que ordena que no se le mueve una sola coma a las iniciativas, que muchas de las veces vulneran a Tlaxcala”, acotó.