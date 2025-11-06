Jueves, noviembre 6, 2025
Resalta UATx importancia de la colaboración entre áreas para divulgar la investigación y el conocimiento

José Carlos Avendaño

La titular de la Secretaría de Investigación Científica y Posgrado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Margarita Martínez Gómez señaló la importancia de la colaboración e interacción entre las áreas de investigación, posgrado y extensión de esta casa de estudios y también con otros sectores para divulgar los productos en las comunidades, a través de la producción de libros, materiales y talleres.

Esta reflexión la hizo en el acto de inauguración de las actividades de presentación de productos de difusión y divulgación con motivo del XXXVIII aniversario del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas (CICB), en el que agregó que la investigación, la formación de investigadores y el desarrollo de las propias líneas de investigación toma muchos años, “no es que se dé de un sexenio a otro, de una administración a otra”.

Resaltó que el CICB es ejemplo de ello, “de una investigación sólida y básica” que inició con los pioneros de este centro. “No quiero que las nuevas generaciones olviden que efectivamente la investigación científica, en su sentido más estricto, está en la base de un centro de investigaciones como es éste. Y que los profesores que actualmente forman parte del staff son ejemplo de consistencia y solidez para producir conocimiento nuevo, hallazgos y descubrimientos que son base de una universidad”.

Indicó que otro propósito de la UATx es formar comunidades científicas jóvenes en sus Centros de Investigación.

El acto de inauguración también contó con la participación de la coordinadora del CICB, Alba Mónica Montiel González y de la encargada del Jardín Etnobiológico Tlaxcallan, María Mercedes Rodríguez Palma.

Mónica Montiel manifestó su reconocimiento a los fundadores de este centro, quienes sentaron un fuerte precedente para el desarrollo de la investigación relacionada con las ciencias biológicas de Tlaxcala.

“El desarrollo y crecimiento de este centro ha sido dinámico en este tiempo. Cabe resaltar la formación y organización de los diferentes laboratorios que han arropado a académicos especializados en líneas particulares de investigación y que con su esfuerzo y producción académica han logrado consolidar cuerpos académicos reconocidos a nivel nacional, así como pertenecer al Consejo Nacional de Investigadoras e Investigadores en sus tres niveles y contar con el perfil deseado Promed”, refirió.

Destacó que este centro es sede de la Maestría en Biotecnología y Manejo de Recursos Naturales y se ha tenido una importante participación en la formación de estudiantes de licenciatura y posgrado, con lo cual forma recursos humanos e investigadores en las áreas de biotecnología, ecología, interacciones bióticas y biodiversidad.

Además, el CICB cuenta con colecciones como un herbario, cuyo acervo es reconocido a nivel nacional e internacional, así también con el Jardín Etnobiológico Tlaxcallan.

Mientras que María Mercedes Rodríguez explicó que, por segundo año consecutivo, se presentan algunos de los productos de difusión y divulgación que surgen de las distintas líneas de investigación del CICB y que contribuyen al desarrollo del Jardín Etnobiológico Tlaxcallan, espacio en el que convergen la ciencia, la cultura y la tradición promoviendo no sólo la investigación científica, sino también la difusión y divulgación del conocimiento con el objetivo  de fomentar el acceso universal y el intercambio de saberes en beneficio de las comunidades locales.

