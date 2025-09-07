Requieren alrededor de 400 escuelas atención urgente de impermeabilización: SEPE

Un total de 400 escuelas requieren atención urgente en materia de impermeabilización, reconoció el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández, al concluir la primera semana del ciclo lectivo 2025–2026 con una serie de lluvias y granizadas que han dejado afectaciones considerables en al menos dos planteles, los cuales tuvieron que suspender actividades el pasado jueves.

El funcionario explicó que las lluvias recientes han dejado en evidencia esta necesidad, que será atendida mediante tres programas principales: La Escuela es Nuestra, La Escuela Tlaxcalteca y el Programa General de Obra.

“Alrededor de 400 escuelas necesitan atención de impermeabilizante, pues es lo que nos preocupa por todo lo que esto implica, pero ya vamos a ver la estrategia para poder atenderlas”, señaló Meneses Hernández.

Añadió que el gobierno estatal también solicitará apoyo de los municipios para complementar los trabajos, en caso de que los recursos federales y estatales resulten insuficientes. “Vamos a recurrir una vez más a los presidentes municipales para que, en el caso de que no nos dé, también los presidentes nos ayuden”, dijo.

El secretario informó que durante la primera semana de actividades escolares se reportaron dos afectaciones específicas por el granizo: una en la secundaria Rafael Minor Franco, en Panotla, y otra en la primaria Maxixcatzin, en Totolac, donde resultó dañada la malla sombra.

Asimismo, mencionó que hubo una incidencia en un centro de cómputo donde las computadoras no pudieron encenderse por filtraciones de agua, aunque subrayó que este fue un caso aislado. “Es triste, sucede y estamos atendiendo; lo peor que podríamos hacer es negar esa realidad”, expresó.

Sobre los costos de reparación, Meneses explicó que aún no se cuenta con un monto específico, pues depende del tipo de tratamiento que requiera cada plantel. “En algunos casos no nada más es impermeabilizante, sino un proceso más complejo que incluye cemento o fibras especiales, y eso incrementa el costo”, explicó.

En el balance académico, el titular de la SEPE aseguró que las actividades han iniciado con normalidad, salvo las adecuaciones necesarias en las instituciones con filtraciones.

Por otra parte, recordó que el 5 de septiembre se conmemoró por primera vez en las escuelas el Día Internacional de la Mujer Indígena, con actividades que incluyeron un maratón de lectura y el izamiento de la bandera a toda asta.

“No se celebra, se conmemora, porque esta fecha surge a partir de 1983, cuando unas activistas indígenas en Bolivia fueron asesinadas por el hecho de buscar la dignidad para las mujeres indígenas”, explicó Meneses.

Detalló que se recomendó a los planteles trabajar con lecturas que recuerden a mujeres que han luchado por la libertad y la igualdad, pues en los calendarios de efemérides suelen destacar mayormente personajes masculinos.

El funcionario estatal sostuvo que la construcción de la historia y de la nación ha sido producto de hombres y mujeres con valentía y principios. “Cuando sabemos que esta patria y el mundo se ha construido gracias a la participación de ambos, queremos que estas conmemoraciones tomen más fuerza en las escuelas”, expresó.

Finalmente, Meneses adelantó que a nivel nacional y estatal se difundirán videos alusivos al 5 de septiembre y otras fechas cívicas con perspectiva de género, con el objetivo de consolidar su importancia en la memoria escolar y comunitaria.

