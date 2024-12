Reprueban Sarmiento, CNC y CCI “autonombramiento” antidemocrático de Gress como coordinador del CAP; no ha sido emitida una convocatoria, afirman

Ocho de 10 organizaciones integrantes del Congreso Agrario Permanente (CAP) desconocen y reprueban el “autonombramiento” de Marcial Gress Roldán como nuevo coordinador estatal de esta confederación, por lo que solicitaron a la dirigencia nacional no avalar esta designación “antidemocrática”, pues no ha sido emitida ninguna convocatoria.

- Anuncio -

Sergio Sarmiento Rodríguez, coordinador estatal electo en 2022, convocó a una rueda de prensa, a fin “de desmentir” las declaraciones sobre la supuesta renovación, realizadas por Marcial Gress Roldán y José Isabel Juárez Torres, líderes de la Unión General Obrero, Campesina, Popular A.C (Ugocep) y de la Unión Democrática Campesina (UCD), respectivamente.

En esta conferencia reaparecieron los dirigentes de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Tulio Larios Aguilar, y de la Central Campesina Independiente (CCI), Claudio Flores Espina, así como la presidenta de la Asociación Jóvenes Transformando la Nación (JTN), Claudia Ivonne Flores Cervantes, quienes son afines a la ideología priista y quienes en 2022 se opusieron a la elección de Sarmiento (impulsado por las agrupaciones de izquerda), de ahí que marcaron distancia del CAP.

Sergio Sarmiento dio lectura al escrito, de fecha 27 de este mes y año, en el que las ocho agrupaciones demandan la intervención de José Amadeo Hernández Barajas, cordinador nacional del Congreso Agrario Permanente, y en el que se precisa que los resultados de gestión “son producto de la lucha insistente ante el gobierno del estado que nos ha dificultado avanzar”.

- Advertisement -

Comentan que en los últimos días el CAP en Tlaxcala ha sostenido reuniones de trabajo con miras a organizar el proceso de renovación de esta coordinación, “sin que hasta el momento hayamos acordado fecha, circunstancia y lugar”.

Acentúa que por esta razón les sorprende que un grupo “de manera ilegal, se hayan autonombrado coordinadores”, ya que “desconocemos” esta situación y “la reprobamos”.

El oficio se encuentra signado por Sarmiento Rodríguez, quien también lidera la Confederación Agrarista Mexicana (CAM); por Valentin Garzón Martínez, presidente del Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos (Consuc), y por Maurilio Lima García, de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas y Autónomas (Unorca).

- Advertisement -

Por Claudio Flores, por Julio César Martínez López, de la Coalición de Organizaciones Democráticas y Campesinas (Coduc); por Tulio Larios y por Claudia Ivonne Flores.

Sarmiento Rodríguez remarcó que no será avalado el nombramiento de Gress Roldán si no hay un proceso de elección “democrático y transpatente”.

Aunque reconoció que en los estatutos internos del CAP no se precisa el periodo de duración de la coordinación, dijo que “regularmente se manejan tres años”, pero que ha habido casos en los que se ha prolongado hasta a ocho.

Recalcó que en su calidad de coordinador no ha emitido ninguna convocatoria para la renovación, además, defendió su trabajo efectuado. “Hemos hecho una labor que ha cumplido con las expectativas hasta el momento”.

Afirmó que desconoce “por qué nuestros compañeros salieron hace ocho días a autonombrarse”, lo cual ha causado extrañeza, ya que el CAP busca certeza y firmeza de sus representados y está “en contra de la corrupción”.

Mencionó que hace dos meses, aproximadamente, Juárez Torres y Gress Roldán hicieron comentarios referentes a un cambio en la dirigencia, por lo que él los ha convocado a una mesa de trabajo interna, pero no han participado.

Anotó que en esta ocasión, la CNC, JTN y la CCI solicitaron hablar con él sobre estas circunstancias y ante la declaración de Gress Roldán en el sentido de no llamarles a sumarse.

Puntualizó que no comparte esta postura porque a nivel nacional “todos tenemos derecho de ser considerados, aun cuando se hayan ausentado por un breve tiempo”, pues no se debe hacer, ya que este es un movimiento plural “que no tiene sesgo político ni tinte partidista”.

Aceptó que en lo personal ha tenido “simpatía de converger con el movimiento actual del presente político (en el país)”, pero que eso no le da pauta como coordinador de cerrar espacios, pues en el CAP caben todas las voces de diferentes tendencias partidistas.

Argumentó que los tiempos políticos cambian, pues en gobiernos anteriores “no había mucho eco” en atención a las demandas del CAP, pero que el actual “se ha manifestado en pro de de apoyar a los productores… en hacer una buena política de aumentar el presupuesto al campo”. Agregó que Gress Roldán “tiene dos años que está ausente dentro de las funciones” del Congreso.

Por su parte, Claudio Flores Espina refirió que la CCI siempre ha fijado una postura cuando “algo no está funcionando bien”, como en el momento en el que Sarmiento Rodríguez fue designado.

“Dejamos -citó- que el compañero no perdiera su tiempo, pero en este movimiento nacional el CAP no tiene dueño, se creó para la defensa del movimiento campesino y hoy nosotros retomamos las actividades”.

Añadió que cada una de las organizaciones trabaja desde su trinchera propia y subrayó que el sector campo enfrenta una situación “muy complicada”.

Mientras que el cenecista Tulio Larios Aguilar afirmó que existe un interés “de organizarnos como Congreso Agrario Permanente”, ya que las simpatías partidistas no debieran afectar la relación entre las agrupaciones, como entes de lucha social.

Recalcó que el distanciamiento en dos años “tuvo como finalidad no entorpecer”, pues las oganizaciones de izquierda eran mayoría y tenían una visión “que no compartíamos”.

Abundó que se esperaba que reflexionaran y desvincularan las simpatías políticas del interés común, “que es de los campesinos”. Por ello, insistió en que es necesaria la establidad del CAP en su organización y estructuración, como la hay a nivel nacional.

Por tanto, replanteó un ejercicio de restauración, pues este Congreso debe estar legítimamente constituido, con reglas claras sobre la temporalidad de la dirigencia y con un estatuto que no sea de ocurrencia o por circunstancias políticas.

Consideró que se debe reglamentar la integración del CAP, porque no se puede dar un espacio a organizaciones sin representación nacional ni que jamás hayan estado “en la lucha”.

Finalmente y frente a lo que podría ser una nueva fractura,

Sergio Sarmiento Rodríguez hizo un llamado a la unidad y “sobre todo a la firmeza de poder hacer bien las cosas, mediante una convocatoria emitida por esta dirigencia, para poder renovar” al CAP.