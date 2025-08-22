Reprueban diputados 24 cuentas públicas de 2024 por daño patrimonial por 67.9 mdp

Por incurrir en daño patrimonial por 67 millones 921 mil 256.68 pesos, integrantes de la LXV Legislatura local reprobaron 24 cuentas públicas de 2024 correspondientes a anteriores y actuales autoridades municipales.

- Anuncio -

De acuerdo con el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, las irregularidades más representativas se registraron en municipios como San Pablo del Monte, El Carmen Tequexquitla y Papalotla, donde el cúmulo de observaciones reflejó desde pagos sin comprobación hasta adjudicaciones indebidas de obra pública y sobreejercicios presupuestales millonarios.

Por ejemplo, en El Carmen Tequexquitla, la revisión contable acreditó un daño patrimonial durante el cierre de la pasada administración, que encabezó la actual alcaldesa María Araceli Martínez Cortez, por 15 millones 607 mil 478.52 pesos.

En el periodo julio–agosto de 2024, la revisión del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) detectó anomalías por gastos sin documentación comprobatoria por un millón 660 mil 681.94 pesos; recursos ejercidos en fines distintos a los autorizados, 9 millones 616 mil 209.77 pesos; recursos públicos no comprobados, 2 millones 71 mil 730.50 pesos; préstamos personales con recursos municipales, 55 mil 786 pesos; y pagos sin acreditar recepción de bienes y servicios, un millón 159 mil 485.39 pesos, entre otros.

- Advertisement -

Además, los legisladores reprobaron la cuenta pública del actual mandato de la alcaldesa María Araceli Martínez Cortez, correspondiente a septiembre–diciembre del año 2024, porque repitió la malversación de fondos ahora por 3 millones 42 mil 159.68 pesos.

En el caso de la cuenta pública del municipio de San Pablo del Monte, los diputados detectaron que las autoridades salientes dejaron un daño patrimonial por 13 millones 337 mil 753 pesos.

Ello porque dejaron pendientes en gastos pagados sin documentación comprobatoria por un millón 143 mil 478.25 pesos, pago de bienes y servicios sin acreditar su recepción por 574 mil 71.35 pesos, gastos improcedentes por 2 millones 466 mil 463.76 pesos, gastos en exceso por 740 mil 14 pesos, pagos a sobreprecio en obras, insumos o servicios por 3 millones 506 mil 357.65 pesos; volúmenes de obra pagados no ejecutados por un millón 396 mil 333.12 pesos y conceptos de obra pagados no ejecutados y con deficiencias técnicas por 3 millones 291 mil 424.87 pesos.

- Advertisement -

El informe de esa Comuna también señala que incurrió en pagos irregulares por 928 mil pesos bajo el concepto de “Proyecto de Acción de Inconstitucionalidad de la Cuenta Pública 2023”, así como la adquisición de una patrulla por 900 mil pesos, contrataciones que se realizaron mediante adjudicación directa e “invitación restringida”, cuando legalmente debieron efectuarse vía licitación pública.

A ello se suma un sobreejercicio presupuestal en 64 partidas por 58 millones 827 mil 147.31 pesos, además de 21 adjudicaciones indebidas de obra pública, realizadas con personas físicas y morales no inscritas en el Padrón Único de Contratistas del Estado de Tlaxcala, lo que compromete la transparencia y legalidad de los procesos.

En el caso de Papalotla, las observaciones derivaron en un daño patrimonial por 7 millones 494 mil 218.29 pesos, principalmente por excesos y omisiones, como el pago de obras y conceptos no fiscalizados por falta de documentación técnica por 5 millones 432 mil 488.42 pesos, así como por pagos sin documentación comprobatoria por 51 mil 637.40 pesos; bienes o servicios sin acreditar por 876 mil 440 pesos y gastos improcedentes por 587 mil 446.97 pesos, entre otros.

El resto de las cuentas públicas que fueron reprobadas corresponden a las Comunas de Acuamanala por irregularidades por un millón 205 mil 273.82 pesos en el periodo julio–agosto y por un millón 416 mil 194.27 pesos en la correspondiente al periodo septiembre–diciembre de 2024 de las actuales autoridades.

De igual forma, fueron reprobados los dos periodos de las autoridades del municipio de Ixtacuixtla, el primero por un daño patrimonial por 2 millones 637 mil 857.22 y el segundo por 2 millones 312 mil 665.73 pesos; lo mismo en el caso de la Comuna de Lázaro Cárdenas, con afectaciones por un millón 111 mil 283.29 y un millón 404 mil 830.36 pesos, respectivamente.

En el mismo tenor están las cuentas públicas, de ambos periodos, del municipio de Axocomanitla, con observaciones de daño patrimonial por 4 millones 389 mil 523.89 y por un millón 563 mil 484.22 pesos, respectivamente.

A ellos se suman los casos de Mazatecochco con pendientes por 7.6 millones de pesos; Nanacamilpa, 3 millones; Tetlanohcan, 1.7 millones; San José Teacalco, 1.2 millones; Huactzinco, un millón; Axocomanitla, 1.1 millones; Tecopilco, 660 mil pesos; Sanctórum, 1.2 millones; Quilehtla, 6.7 millones y Santa Cruz Tlaxcala, 2.4 millones de pesos.

En contraste, el Congreso avaló 12 cuentas municipales que, pese a reflejar un daño patrimonial por 6 millones 618 mil 295.16 pesos, fueron consideradas solventables. Entre ellas figuran Mazatecochco con pendientes por 139 mil 961.67 pesos; Nanacamilpa, 268 mil 358.03; Papalotla, 1.3 millones; Tetlanohcan, 95 mil 119.25; San José Teacalco, 789 mil 11.82; Huactzinco, 1.3 millones; Axocomanitla, 262 mil 804.43; Tecopilco, 381 mil 132.72; Sanctórum, 416 mil 593.77; Santa Apolonia Teacalco, 1.5 millones; Santa Cruz Tlaxcala, 1.1 millones y Quilehtla, 190 mil 235.69 pesos.

Como ha ocurrido con el resto de las cuentas ya dictaminadas, los diputados ordenaron al OFS dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar y, en su caso, proceder legalmente en contra de los responsables del daño patrimonial.