Reprueban cuentas de Atltzayanca, Chiautempan, Cuaxomulco, Tequexquitla y Españita

Por irregularidades financieras por 22 millones 486 mil 219.72 pesos, el pleno del Congreso local determinó reprobar la cuenta pública del primer semestre del año de las ex autoridades que encabezaron los ayuntamientos de Atltzayanca, Chiautempan, Cuaxomulco, El Carmen Tequexquitla y Españita.

En contra parte, en la misma sesión de este jueves, los diputados decidieron aprobar las cuentas públicas de los municipios de Nativitas; Panotla; Papalotla; Calpulaloan; Axocomanitla, San Lucas Tecopilco; Sanctórum; Santa Catarina Ayometla; Santa Cruz Tlaxcala y Tepetitla de Lardizábal, a pesar que arrastran observaciones pendientes por solventar y con posible daño patrimonial por 12 millones 273 mil 642.26.

Al continuar con el proceso de validación de las cuentas públicas de los dos primeros trimestres del año, que correspondieron a las anteriores autoridades, el dictamen de la Comisión de Finanzas y Fiscalización reconocer que la administración municipal que encabezó el morenista Gustavo Jiménez, de Chiautempan, generó un presunto daño patrimonial por 8 millones 674 mil 892.33 pesos.

De acuerdo con el informe del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), que sirvió de base para la emisión del dictamen, establece que la ex autoridad municipal incurrió en diversas irregularidades, como pago de bienes y servicios sin acreditar su recepción o aplicación por 1 millón 590 mil 12 pesos; gastos improcedentes por 3 millones 261 mil 212.57; pago por conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado 1 millón 534 mil 327.03 pesos y obras o conceptos pagados no fiscalizados por no exhibir la documentación técnica justificativa por 2 millones 199 mil 950.44 pesos, entre otros.

La Comuna de El Carmen Tequexquitla, que preside Aracely Martínez Cortez, quien ganó su reelección en los pasados comicios locales, también reprobó nuevamente sus estados financieros, ya que incurrió en un daño patrimonial por 5 millones 546 mil 556.69 pesos, tan solo en el periodo enero-junio de este año.

Los diputados decidieron reprobar dicha cuenta porque la alcaldesa incurrió en pago de bienes y servicios sin acreditar su recepción o aplicación por 2 millones 953 mil 193.71; gastos improcedentes por 359 mil 460.60; gastos en exceso por 187 mil 951.23; recursos públicos faltantes por 848 mil 124.12 y conceptos de obra pagados no ejecutados por 660 mil 506.04 pesos, entre otras anomalías.

La administración municipal de Atltzayanca, que estuvo vigente hasta el pasado 30 de agosto, también reprobó sus estados financieros, porque incurrió en diversas anomalías en el primer semestre del año por 5 millones 231 mil 149.35.

Entre las irregularidades detectadas está el pago de bienes o servicios sin acreditar su recepción y aplicación por 794 mil 141.73 pesos; pago de gastos improcedentes por 1 millón 260 mil 493.03; gastos en exceso por 92 mil 543.93; pago de sueldos y remuneraciones por servicios personales no recibidos –aviadores-, por 475 mil 206.48; obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado por 903 mil 559.08 y pago de obras sin acreditar su existencia física por 1 millón 502 mil 607.45 pesos, entre otros.

El mismo fin tuvo la cuenta pública del municipio de Españita, ya que el informe de resultados del OFS advierte anomalías por 3 millones 600 mil 839.47 y Cuaxomulco por 740 mil 504.33.

En contra parte, los diputados decidieron “perdonar”, las irregularidades que cometieron diversas irregularidades, por 12 millones 273 mil 642.26 pesos en las que incurrieron 10 Comunas.

Por ejemplo, aprobaron la cuenta pública del municipio de Calpulalpan, a pesar que tienen observaciones por posible daño patrimonial por 2 millones 580 mil 662.93 pesos; Santa Cruz Tlaxcala, con anomalías por 2 millones 37 mil 751.83 Y Papalotla de Xicohténcatl con señalamientos sin aclarar por 1 millón 611 mil 103.59 pesos.

A estos le siguen las cuentas de los municipios de Tepetitla de Lardizábal por 1 millón 565 mil 394.26; Nativitas con 1 millón 140 mil 166.91; Axocomanitla con 1 millón 12 mil 60.58; Panotla con 935 mil 285.64 y San Lucas Tecopilco por 720 mil 360.78 pesos.

En todos los casos, tanto aprobatorios como no aprobados, los dictámenes establecen que la Comisión de Finanzas y Fiscalización instruyó al Órgano de Fiscalización Superior dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, “por lo que el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que los servidores públicos del ente fiscalizable estarán obligados a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Además, los diputados aclararon que la aprobación de estas cuentas no exime de responsabilidades a las exautoridades municipales, “sin perjuicio de la competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoría Superior de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma, sin perjuicio de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del OFS”.

Por tal razonamiento, acordaron instruir al Órgano Interno de Control de cada uno de estos 12 municipios a “aplicar, en el ámbito de su competencia, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativa en relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior”.