Reproducción de maguey, calidad y ampliación de mercado son factores para mantener el valor del pulque local: Del Razo

Guadalupe de La Luz Degante

Tras la solicitud de denominación de origen y de indicación geográfica del pulque por parte del gobierno estatal, lo más importante es la reproducción del maguey en la entidad tlaxcalteca, conservar su calidad buena y ampliar el mercado, consideró Rodolfo del Razo Curiel, presidente de la Unión de Asociación de Productores de Maguey.

Remarcó que el cultivo y replantación de este agave es fundamental y que, al respecto, la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) “ha puesto especial interés”, pues tiene información de que en este año fueron sembradas más de 200 mil plantas en todo el territorio estatal.

“Eso es algo sin precedentes, además de que es una buena inversión, un buen proyecto esta plantación de magueyes”, subrayó el también productor en la región de Nanacamilpa.

Apuntó que la indicación geográfica de pulque de Tlaxcala “es muy importante para nosotros los productores porque nos da un plus, nos da un extra” para que esta bebida sea reconocida, aunque de por sí es diferente al de Hidalgo, Estado de México, Puebla y algunas otras partes donde también se produce.

Subrayó que las características particulares del que se elabora en tierras tlaxcaltecas está en función de las condiciones geográficas, la altitud sobre el nivel del mar, la precipitación pluvial y la calidad y composición físico–química de los suelos, lo cual “influye muchísimo”.

A estos factores las personas de antaño les llamaba “panino”, ya es una palabra en desuso, pero es precisamente el conjunto de estos elementos “que nos permiten producir cierta calidad de pulque”, enfatizó.

Por ello, recalcó que si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), al que el gobierno estatal le entregó la petición, otorga esos reconocimientos, “nos va a ayudar muchísimo”.

Realzó que de los 60 municipios del estado, alrededor de 50 se dedican a la producción de esta bebida ancestral, sobre todo las zonas de Atltzayanca, Atlangatepec, Tlaxco, Terrenate, Nanacamilpa, Calpulalpan, Españita y Hueyotlipan, donde tiene una peculiaridad.

“Todo esto es precisamente lo pequeño, en nuestro estado, lo que nos permite tener una región mucho muy importante con estas características”, acentuó Del Razo Curiel en entrevista concedida al concluir al acto protocolario.

Por tanto, destacó que si se obtiene una respuesta satisfactoria por parte del IMPI, los productores deben comprometerse a cuidar la calidad, ya que estarían obligados a mantener este estatus, aunque “estamos acostumbrados a hacerlo, por lo que no representa ningún sacrificio ni mucho menos, porque las mismas condiciones regionales nos lo permiten”.

También, se debe continuar con la búsqueda de reforestación, plantación adecuada y explotación de magueyes maduros para conservar la aceptación del público consumidor, indicó.

En el estado hay más de 2 mil 500 productores, entre tlachiqueros, pequeños productores y grandes, por lo que este tipo de herramientas jurídicas que otorga el IMPI repercutiría en todos “y porque el pulque de este lugar va a tener un reconocimiento muy especial, nosotros no tenemos la necesidad de competir con entidades vecinas, como Puebla y sobre todo Hidalgo que es el principal productor en la región por su extensión territorial, pero en cuanto a productividad, yo creo que Tlaxcala también es muy importante”.

Afortunadamente –añadió–, el pulque de Tlaxcala se consume en el 50 o 70 por ciento de las poquitas pulquerías que hay en la Ciudad de México, por lo que la denominación de origen orilla a continuar con la apertura  de mercados “y a darle un extra a nuestro trabajo, a nuestro producto, es decir, dar un valor superior al de los demás, por la calidad que estamos ofertando”.

