Reprochan campesinos presión ejercida hacia ellos para entregar sus tierras a empresas

En el primer foro campesino “Necesidades del campo en el estado de Tlaxcala; presupuesto 2022”, ejidatarios aseveraron que la descapitalización es la causa del abandono de parcelas y reprocharon al gobierno que los obliga a competir con maíz extranjero, así como la presión que se ejerce hacia ellos para entregar sus tierras a grandes empresas.

Este encuentro fue presidido por la diputada local, Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, presidenta de la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural del Congreso local, quien afirmó que trabaja en diversas iniciativas para mejorar las condiciones del sector primario de la entidad.

A nombre de campesinos, José Demetrio Pedro Montiel Carreto, del municipio de Zacatelco, dio lectura a un mensaje dirigido a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y a las y los diputados locales, para exponer los problemas en materia agropecuaria.

Expuso que las mujeres y hombres que trabajan la tierra se enfrentan a diversas carencias, entre ellas las de carácter presupuestal, pues “ha traído como consecuencia la migración de muchos campesinos tlaxcaltecas que se van a Estados Unidos de Norteamérica”.

Sin embargo, resaltó que por parte de agricultores que permanecen en el estado hay un abandono al campo, debido a que los fertilizantes, semillas, maquinaría, como tractores, entre otros insumos e implementos para esta actividad, “son imposibles de pagar”, situación “que nos hace incompetitivos, que no se produzca”.

Lamentó que los productores sean orillados “a competir con maíces traídos del extranjero y a bajos costos, financiados por el mismo gobierno y vendiendo nuestro producto a cinco pesos por kilo. Una burla para nosotros”.

La corrupción de los funcionarios públicos y las influencias políticas –refirió- hacen que los recursos no lleguen a las manos de quienes trabajan la tierra. A este contexto atribuyó que en la actualidad haya parcelas en el olvido, sin sembrar y “dadas (rentadas) a empresas nacionales e internacionales”.

Al respecto, recriminó que las y los ejidatarios sean presionados “para vender y olvidar su campo, dejando en el desamparo a las familias, obligándonos a perder nuestros valores y principios, porque eso representa trabajar nuestra tierra”.

Condenó el consumo de productos transgénicos, de químicos y de tóxicos que perjudican a la superficie agrícola, pues aseguró que contaminan el agua, eliminan a la flora y fauna, además de dañar a la salud humana, ya que provoca enfermedades como cáncer, por lo que es “una muerte lenta” para todo ser vivo.

Consideró que se ha perdido el idealismo de la revolución y la lucha por la distribución de la tierra a quienes realmente la trabajan. También resaltó que el delito de trata de mujeres (con fines de explotación sexual) representa uno de los índices más altos del país, “porque no hay futuro” para los ejidos.

Por su parte, Catalina Flores Hernández, dirigente estatal de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y de la organización Mujeres del Tercer Milenio, requirió políticas y un presupuesto para este sector con perspectiva de género, que represente al menos 2.5 por ciento del monto total del estado.

Aseveró que siempre “hemos tenido la desgracia de tener autoridades corruptas que no les ha interesado invertir en nuestro campo” ni entregar fertilizantes y semillas a tiempo; de ahí que convocó a hacer equipo entre productores e instituciones.

Sin embargo, confió en que ahora “las cosas van a cambiar porque tenemos a una mujer gobernadora en Tlaxcala, comprometida con las causas sociales y creo que el campo no va a ser la excepción… necesitamos que se volteen los ojos hacia acá”, el cual no interesa a la juventud porque no hay futuro, pues solamente llegan los apoyos a quienes “son amigos de los funcionarios”.