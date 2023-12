Reportan CEPC y SEPE saldo blanco tras sismo de magnitud 5.7 en Tlaxcala

Ante el sismo de magnitud 5.7 que se sintió en la ciudad de Tlaxcala la tarde de este jueves, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) reportó que por ahora hay saldo blanco en la entidad; asimismo el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández, confirmó que hasta ahora no se han reportado daños en las instituciones educativas.

La tarde de este jueves la ciudad de Tlaxcala fue alarmada por un sismo de magnitud de 5.8 en escala de Ritcher con epicentro en el municipio de Chiautla de Tapia, estado de Puebla; mismo que activó los protocolos de evacuación en edificios públicos, escuelas y zonas comerciales.

Ante este evento, la Coordinación Estatal de Protección Civil comenzó la implementación de un operativo para garantizar que no existieran afectaciones en la infraestructura de los edificios con recorridos de supervisión para verificar el estado de los inmuebles; mientras que el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinacióon e Inteligencia (C5i) empezó monitoreos para asegurar el bienestar de la población.

Aproximadamente una media hora más tarde, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros confirmó, a través de redes sociales, el informe de saldo blanco de la CEPC, así como algunos datos preliminares del sismo en la entidad y la invitación a la ciudadanía de reportar a la línea 911 cualquier emergencia.

De igual manera, afirmó que el personal de las diferentes dependencias gubernamentales evacuaron los edificios en respuesta a los protocolos establecidos, por lo que, hasta el momento, no se tienen reportes de personas lesionadas.

Por su parte, el titular de la SEPE, Homero Meneses Hernández refirió que el área de Planeación e Infraestructura de la Secretaría conoce los protocolos a aplicar ante estas situaciones; es así que, continuó, en los primeros minutos tras el sismo debe brindar un informe en caso de identificar daños que, al momento de la entrevista, no había sido emitido.

Por lo que confió en que, al no haber recibido dicho informe “no hay nada que lamentar” en alguno de los mil 335 planteles que pertenecen a las mil 418 escuelas públicas de educación básica, ni los 126 de educación media superior y 17 de educación superior. A los que se añaden escuelas particulares y albergues.

“Hasta ahorita todo en orden”, afirmó el secretario de Educación.

Aunque, expuso, todavía es necesario realizar revisiones en términos estructurales de agua, gas y luz en las instituciones. Para lo cual será necesario establecer un comité entre la dirección de Planeación Educativa de la SEPE y el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que llevará a cabo una revisión profunda en la medida en que se reporten los daños. “Pero, al parecer, no tenemos ninguno”, insistió Meneses Hernández.