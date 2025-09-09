Jueves, septiembre 11, 2025
NoticiasEducación

Reporta SEPE 15 casos de condicionamiento de entrada en escuelas de Tlaxcala al inicio del ciclo escolar

Dania Corona Muñoz

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) reconoció que se contabilizaron al menos 15 reportes sobre condicionamiento de acceso a estudiantes en distintos planteles de Tlaxcala durante la primera semana del ciclo lectivo 2025–2026, aunque ninguno ha sido formalizado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la misma secretaría u alguna otra instancia oficial.

El titular de la SEPE, Homero Meneses Hernández enfatizó que los casos fueron difundidos por medios de comunicación y redes sociales, y de esa manera se contabilizaron, pero oficialmente no tienen registro de alguno.

En entrevista, destacó que se trata de denuncias ligadas principalmente a exigencias de aportaciones económicas, compra de uniformes adicionales y otros requerimientos que padres de familia establecieron como acuerdos internos en las escuelas. “Sí tenemos reportes, muchos de ellos los hemos recibido a través de medios de comunicación o de algunos padres que presionan a otros para cumplir con aportaciones”, dijo el funcionario.

Meneses advirtió que, aunque los acuerdos sean tomados por mayoría, no se puede negar el acceso a un estudiante porque su familia no esté en condiciones de cumplir con esas disposiciones. “Así sea una sola persona, no pueden impedirle la entrada a su hijo”, recalcó.

El secretario llamó a madres y padres de familia a privilegiar el diálogo y el respeto a la ley, recordando que el acceso a la escuela es un derecho que no debe estar sujeto a condicionamientos. “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, puntualizó.

Sobre la magnitud de los casos, Meneses explicó que se cuentan 15 reportes recopilados de manera indirecta. “Le pedí a una estación de radio que los contabilizara, además de lo que hemos visto en redes sociales. Pero es importante aclarar que no hay ninguna denuncia formal, ni en la Secretaría ni en la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.

El funcionario aclaró que, aunque no se descarta la veracidad de los reportes, sin denuncias oficiales resulta más complejo emprender acciones administrativas contra quienes incurran en esas prácticas.

En otro tema, Meneses informó sobre los resultados de la convocatoria extraordinaria de ingreso a nivel medio superior, donde se ofrecieron más de 3 mil lugares. Aseguró que la cobertura alcanzada fue amplia, aunque persiste entre algunos padres la intención de inscribir a sus hijos únicamente en determinados planteles.

Recordó que, a partir de este ciclo escolar, entró en vigor el Bachillerato Nacional, por lo que todos los certificados de egreso de instituciones como CBTIS, Conalep, Cobat o Emsad tendrán la misma validez oficial.

“Ya no va a decir CBTIS ni EMSAD ni Cobat, el documento será un certificado de Bachillerato Nacional. No tiene sentido que se concentren en un solo plantel cuando todos ofrecen el mismo reconocimiento”, explicó.

El secretario precisó que las especialidades se mantienen para quienes decidan incorporarse directamente al mercado laboral, en cuyo caso el título técnico llevará el nombre del subsistema. Sin embargo, para continuar estudios universitarios se utilizará el certificado nacional.

Finalmente, Meneses señaló que las inscripciones extraordinarias para los planteles con espacios disponibles concluyeron esta semana, pero reiteró el compromiso de la SEPE de garantizar que ningún estudiante tlaxcalteca se quede sin oportunidad de continuar su formación académica.

