Reporta Fecanaco pérdida en ventas de 70 por ciento y de 50 por ciento de empleos por pandemia en Tlaxcala

Derivado de la pandemia de Covid-19, miembros de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco) en Tlaxcala han registrado, hasta la fecha, caídas en ventas hasta en un 70 por ciento y de 50 por ciento en pérdida de fuentes de empleo, reveló la dirigente de ese organismo empresarial, Margarita Alba Macías.

Ante ello, manifestó su apoyo a la reapertura de comercios de giros considerados no esenciales impulsada por el gobierno del estado y autoridades municipales, pues consideró que permitirá la recuperación paulatina de la economía tlaxcalteca, aunque estimó que será complicado lograrlo al 100 por ciento.

De acuerdo con Alba Macías, las restricciones implementadas por las autoridades federales y estatales, como el cierre de negocios considerados no esenciales, desde hace ya casi cuatro meses ha provocado pérdidas entre los agremiados a la Fecanaco en Tlaxcala de hasta 70 por ciento en ventas y de 50 por ciento en empleos.

“Por ejemplo, en marzo cuando empezamos cerrar algunas actividades no esenciales y abril cuando la mayoría de los negocios permanecieron cerrados, las pérdidas se vinieron abajo hasta en un 60 o 70 por ciento en ventas y, aun así, no perdemos la fe los que nos dedicamos al comercio y es lo que nos mantiene el día a día”, comentó.

En el caso de los empleos, indicó que en comercios “que mantenían a 15 empleados se han quedado trabajando con seis o siete y eso también genera el cierre de negocios, pero esperemos que en esta nueva dinámica que se tiene de venta, todos los empresarios empecemos a dinamizar las ventas desde otros ámbitos”.

La dirigente empresarial consideró que los gimnasios han sido de los más afectados por el cierre de los servicios, lo cual, observó, resultó contrario a lo que recomiendan las autoridades sanitarias a las personas para que realicen una actividad física todos los días, pero “cierran las puertas este tipo de giros”, apuntó.

No obstante, Alba Macías calificó como buena la decisión de las autoridades estatales y municipales respecto de la reactivación comercial en la entidad, aunque “eso no descarta que la crisis que estamos experimentando esté muy difícil y no nos va a quitar la afectación que ya tenemos” provocada por la pandemia de Covid-19.