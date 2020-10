Replantean comunidades al gobierno la exigencia de ser reconocidas en el combate a plaga en La Malinche

Pese a que el gobierno federal instaló una reunión de trabajo para atender el problema de plaga de descortezador en la Malinche, grupos de dueños de predios replantearon su exigencia de reconocimiento y autonomía de las comunidades aledañas a este Parque Nacional, para participar en el saneamiento y vigilancia, y que sus propuestas sean tomadas en cuenta.

Luego de que el viernes pasado, se llevó a cabo dicha reunión, con la participación de funcionarios federales y del estado, así como representantes de propietarios, integrantes del Comité de Saneamiento Forestal de la comunidad de Guadalupe Hidalgo, Acuamanala, y del Grupo “Matlacuéyatl” consideraron importante fortalecer a las localidades.

Apuntaron que esta es la demanda principal, incluida también en la solicitud que se realiza a través de la plataforma electrónica change.org, para la recolección de firmas ciudadanas en apoyo a este movimiento.

“Porque en lo que no se está de acuerdo es en que la Coordinación General de Ecología (CGE) sea la que norme el costo al que los tenedores de los predios y de los árboles dañados, deban vender la madera”, insistieron

Esta objeción –indicaron- se reafirmó en la reunión celebrada el pasado viernes (en oficinas de la representación estatal del gobierno federal), ya que las instituciones públicas solo deben ser vigilantes del cumplimiento de las empresas y facilitadoras para que el proceso administrativo se lleve a cabo.

Asimismo, reconocieron que: “El gobierno no debe ser un ente que norme los costos, ni mucho menos que limite la participación de las empresas. Efraín Flores (titular de Ecología) interviene de manera innecesaria, por un lado él trata de mostrarse ante la sociedad como alguien que va a salvar la situación y que son los grupos los que están deteniendo el saneamiento”.

Por otra parte, los grupos aseguraron que la CGE “ha llevado a una empresa que incumple y que no ha hecho bien las cosas. Esto ha confundido a la opinión pública. Lo que quiere es llevar un control discrecional de quién participa y quién no en estas acciones, pero ya no estamos en esos tiempos”.

Cuestionaron que a dos años del aviso a dependencias sobre el problema de esta plaga en el Parque Nacional Malinche, hasta ahora han decidido organizarse para combatirla.

Algunos miembros de estos grupos de propietarios pusieron en entredicho la respuesta de las instituciones, dada hasta esta temporada invernal y no antes, pues “el insecto se va a mermar mucho con las bajas temperaturas y las instituciones lo saben muy bien. ¡Qué mejor momento que el frío, para ponerse una estrellita!” reiteraron.