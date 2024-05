Renuncia Zenteno a la dirigencia estatal del PRD; Sergio Juárez asumiría la presidencia perredista

A un mes para celebrarse la jornada electiva, Patricia Zenteno Hernández presentó su renuncia, con el carácter de irrevocable, al cargo de presidenta de la Dirección Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por lo que dicha posición será ocupada por el secretario general, Sergio Juárez Fragoso.

La dimisión se oficializó este jueves, cuando presentó su renuncia a los integrantes de la dirección Política Estatal del PRD, en la que aduce “motivos que salen de posibilidad, así como personales y de congruencia” y sobre todo, por una presunta “falta de entendimiento, de coherencia y por el menoscabo a su figura”, y para no convertirse “en un obstáculo para quienes detentan el control de este instituto político”.

En un comunicado que realizó la ex diputada local, refiere que “soy una convencida de que la política es una herramienta para servir a la gente y el vehículo para dirimir diferencias y lograr acuerdos en beneficio de la sociedad. A lo largo de mi trayectoria, he sido una mujer de compromiso y convicción, que defiende los ideales y principios, con errores y aciertos, pero siempre anteponiendo en interés superior al personal”.

Sin embargo, enfatiza que su dimisión al cargo es “ante la falta de entendimiento, de coherencia y por el menoscabo a la figura que ostenté, he decidido dejar las filas del PRD, a fin de no convertirme en un obstáculo para quienes detentan el control de este instituto político. Agradezco la confianza y oportunidad de seguir sirviendo a Tlaxcala, actividad que seguiré haciendo desde la trinchera a la que llegue y desde donde esté”.

Por su parte, el diputado local Juan Manuel Cambrón Soria lamentó la renuncia de Zenteno Hernández, al asegurar que siempre tuvo el respaldo y apoyo de los cuadros del sol azteca, así como de los dirigentes estatales y nacionales. “Lo lamento profundamente, pero la licenciada Zenteno tiene mi reconocimiento, respeto y agradecimiento por lo que hizo y aporte que le dio al partido. Sin embargo, ella asegura que le fue menoscabada su figura como dirigente estatal del PRD, se le cuestionó.

“Desconozco que lo haya dicho, no he escuchado su declaración, solo leí su renuncia que dice que fue por motivos personales, desconozco qué haya declarado, por eso no tengo nada que decir nada al respecto, porque siempre tuvo el respeto, el respaldo de la dirigencia, de los dirigentes nacionales y estatales, quiero pensar, no lo sé, ella lo debe aclarar, que al final el PRI no le cumplió con la suplencia en la fórmula al Senado, pero insisto, de manera personal, no estoy en la dirigencia, sino soy candidato, siempre tendrá mi reconocimiento, porque quien la invitó al PRD fui yo, después de que perdió el registro en el Partido Socialista, fui yo quien la invitó”.

Qué viene ahora, qué pasará.

“El show debe continuar, la batalla electoral está en puerta, los candidatos están listos, estamos en espera de la resolución del ITE y en términos de la dirigencia, el secretario general notificará a la dirigencia nacional para que determine qué va a suceder, porque estamos en proceso, pero lo más probable es que el secretario general asumirá las funciones de presidente de carácter administrativo y político y nos mandarán de auxilio a un delegado del comité nacional”, apuntó.

