No presentaré mi renuncia como candidata del PES al gobierno del estado, asegura Liliana Becerril

Liliana Becerril Rojas aseguró que no presentará su renuncia como candidata al gobierno del estado del Partido Encuentro Solidario (PES), pese haber declinado el pasado domingo a favor de la aspirante de la coalición “Unidos por Tlaxcala”, la priista Anabell Ávalos Zempoalteca.

Asimismo, reveló haber recibido “indirectas” del dirigente nacional del PES, Hugo Eric Flores Cervantes, para que declinara a favor de la aspirante de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Lorena Cuéllar Cisneros, pero decidió hacerlo por Ávalos Zempoalteca, al considerar que tienen una visión de gobierno similar.

La víspera el dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario, Alejandro Martínez Hernández, exigió a Liliana Becerril que presente su renuncia como candidata al gobierno del estado ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), a efecto de que esta fuerza política tenga la posibilidad de registrar a una nueva aspirante.

Fue la noche del domingo pasado, durante la celebración del segundo debate obligatorio el candidato y las candidatas al gobierno del estado, cuando Liliana Becerril anunció de manera sorpresiva su declinación a favor de la aspirante de la coalición “Unidos por Tlaxcala”.

A dos días de su anuncio, la empresaria de profesión emitió un pronunciamiento en el que denuncia haber sido víctima de animadversión por parte de Alejandro Martínez, quien solamente aceptó su registro como candidata del PES “bajo presión de la dirigencia nacional”, además de que acusó de traición a Luis Miguel Bustamante, operador regional del Vicecoordinador de los diputados federales del PES y coordinador de la Cuarta Circunscripción del mismo partido, Fernando Manzanilla Prieto, pues lo “mandó a coordinar la estructura de la campaña de mi contrincante, Juan Carlos Sánchez García del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP)”.

Reveló que en una reunión celebrada el 14 de mayo en La Magdalena Tlaltelulco, “el dirigente nacional Hugo Eric Flores Cervantes nos dijo a los candidatos a diputados federales, locales y presidentes municipales, que íbamos a perder y que prefería asegurar el triunfo de Morena en Tlaxcala. Hecho que ofende la dignidad de cualquier candidato”.

“Hoy entiendo las indirectas que constantemente me estuvieron enviando los señores Fernando Manzanilla Prieto y Hugo Eric Flores Cervantes: Querían que yo buscara y declinara por Lorena Cuéllar Cisneros, y hasta me habían programado una cita con la cónyuge de Flores Cervantes que se realizaría este viernes 21 de mayo, a la que por supuesto, no asistiré”.