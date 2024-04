Renuncia Meneses al PRI al no verse favorecido con candidatura a Chiautempan

Tras no ser designado como candidato a presidente municipal de Chiautempan, el ex edil y ex funcionario partidista, Ángel Meneses Barbosa renunció a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) al asegurar que dicho instituto político y su dirigencia, han abandonado los principios que enarbolaba el tricolor.

Sin embargo, trascendió que su dimisión se dio luego de que le fuera notificada, el pasado sábado, la decisión de la coalición que integran PRI y PAN, de postular a Nicolás Gutiérrez De Casa como abanderado a esa Comuna, pues sería el mejor posicionado entre el electorado.

Incluso, existe un acuerdo en el que los aspirantes a encabezar esta alianza respetarían los resultados de dicho estudio demoscópico y se sumarían al mejor posicionado.

El acuerdo, al que tuvo acceso La Jornada de Oriente, signado desde el pasado 15 de marzo tanto por la dirigencia estatal, cuadros distinguidos del PRI y ambos aspirantes, establece, entre otros aspectos, que el candidato “a la Presidencia Municipal se determine a través de una encuesta, propuesta por el Comité Directivo Estatal… se comprometen a respetar los resultados que arroje la aplicación de la encuesta contratada y sumarse al aspirante que resulte favorecido en la encuesta aplicada… Los asistentes a la mesa de diálogo proponen que se promueva y se consolide la unidad de la militancia y de la ciudadanía en favor de obtener un proyecto sólido que permita ganar elección en los próximos comicios electorales”.

Sin embargo, este martes, Meneses Barbosa renunció a las filas del tricolor, al asegurar que no coincide ya con la conducción que lleva del partido la actual dirigencia encabezada por Ernesto García Sarmiento, pues “el PRI perdió su esencia de reconocer a su militancia”.

No obstante, adelantó que no se le puede dar por descartado para participar en los comicios del próximo 2 de junio, pues aseguró que aparecerá en las boletas; trascendió que será bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.

“Quiero ser muy honesto y claro, tenemos invitaciones de participar porque tengo amistades en todos los partidos políticos, soy una persona que me llevo con mucho de los que militan y dirigen otros partidos y en este equipo que hoy me acompaña, hay gente transparente y honesta con mucha visión de poder hacer cosas por el municipio, pero vamos a analizar, vamos a platicar y tomaremos la mejor decisión para el municipio de Chiautempan.

Entonces su renuncia solamente porque no le dieron la candidatura, se le cuestionó.

No. Milité en el PRI durante 35 años, fui disciplinado e institucional, tuve ofertas de ser candidato en otros años, pero siempre me mantuve como militante y como una persona que veía por el interés mayor sobre cualquier particular. Hoy no es el tema de una candidatura, no coincidimos con la actual dirigencia ni compartimos su visión, porque se olvidaron de los principios que enarbolaron.

En tanto, minimizó el rompimiento que hace del acuerdo que existía para la elección del candidato a la alcaldía de Chiautempan en la alianza PRI y PAN, al considerar que “no eran claros ni precisos”, por lo que decidió renunciar no solo a dicha nominación sino a su militancia priista.