Renuncia diputada Sandra Aguilar a su militancia y representación de MC en el Congreso

Tras dejar abierta la posibilidad de sumarse a otra fuerza política, este martes, la diputada Sandra Aguilar Vega renunció a su representación como legisladora del Partido Movimiento Ciudadano (MC) y se declaró como congresista independiente.

A unos días de que se diera la renovación de la dirigencia estatal del Movimiento Ciudadana, con la unción de Dánae Figueroa como su nueve lideresa, la congresista, quien aspiraba a ocupar la coordinación estatal de ese instituto político, sostuvo que su salida es por el despreció que se dio, en dicha unción, no solo a ella, sino a la militancia y a las bases, así como al trabajo político.

Antes, recordó que desde hace tres año se dio su arribo a Movimiento Ciudadano, junto con un grupo político, “con la determinación de trabajar en un proyecto para las elecciones de 2024 ante la descomposición que vivía en Tlaxcala Movimiento Ciudadano, sin representación en el Congreso local, con una dirigencia desgastada y apagada, así como con una militancia debilitada”.

Abundó que desde entonces, impulsó la exigencia de la renovación de dicha dirigencia estatal, pero ante la negativa de ello, “decidimos aceptar la invitación de sumarnos y trabajar por la renovación de la presidencia partidista por medio de un proceso democrático, pero nunca llegó”.

Acompañada de los ex candidatos de Movimiento Ciudadano, a diversos cargos, como Elsa Cordero Martínez, ex abanderada al Senado y Guillermo Hueyotlipan Barrón, ex aspirante a diputado por el distrito 15 local, sostuvo que a pesar del trabajo realizado al interior de su partido y que “junto con los candidatos logramos, 79 mil 50 votos en los 15 distritos en disputa”, fue relegada del proceso de integración de la nueva dirigencia.

Lamentó que en la elección de la nueva coordinadora estatal y los diversos órganos partidistas de Movimiento Ciudadano no fueran tomados en cuenta los méritos y trabajos partidistas, pues “se tomó una decisión basada en el desprecio a cuadros que trabajaron incansablemente en las elecciones pasadas y que merecían ser reconocidos con la representación estatal y “aunque a su servidora la propusieron para ocupar la dirigencia, por convicción, el grupo político consideró que la posición la tenía que ocupar nuestra ex candidata a la posición de mayor jerarquía que participo para la elección del 2 de junio, Elsa Cordero, sin embargo, no fue así y lo lamentamos”.

Por todo lo anterior, dio a conocer su determinación de “abandonar las filas de Movimiento Ciudadano; ya informé al Congreso del estado mi decisión irrevocable de separarme de la representación como diputada local de ese instituto, me declaro independiente y renuncio a la militancia de Movimiento Ciudadano. Ya que se ha perdido credibilidad en simpatizantes, militantes y participantes, quiero mantener la paz, el equilibrio político y reconocimiento a liderazgos, su servidora no le teme a los talentos, al contrario, los respalda e impulsa a lograr sus propios proyectos políticos, pero siempre juntos en equipo, no solamente unos cuantos”.

No obstante, la diputada Sandra Aguilar dejó abierta la posibilidad de sumarse a otro grupo parlamentarios o bien, acoger la presentación de algún partido, pues reveló que ha recibido ofrecimientos de dirigencias nacionales, pero “ya lo sabrán en su momento, vamos a esperar”.